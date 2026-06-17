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Se hundió el proyecto que proponía cambios en la licencia de conducción

El proyecto proponía un sistema de puntos para las licencias de conducción, que se descontarían con cada infracción de tránsito cometida. Finalmente, la iniciativa naufragó por falta de conciliación.

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Redacción Economía
17 de junio de 2026 - 09:08 p. m.
Aunque la iniciativa fue aprobada en las últimas horas en el Senado, terminó naufragando en la Cámara de Representantes, pues la plenaria negó la conciliación del proyecto de ley, con 43 votos por el sí y 56 votos por el no.
Aunque la iniciativa fue aprobada en las últimas horas en el Senado, terminó naufragando en la Cámara de Representantes, pues la plenaria negó la conciliación del proyecto de ley, con 43 votos por el sí y 56 votos por el no.
Foto: redes
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En el Congreso de la República avanzó hasta hace poco un proyecto de ley que para muchos sonaba interesante: implementar una licencia de conducción con puntos.

El sistema, que ha sido implementado durante décadas en países como España y Francia, planteaba que cada conductor recibiera una licencia con un saldo inicial de 26 puntos. A medida que cometiera infracciones de tránsito, ese puntaje se iría reduciendo.

Las faltas leves podrían acarrear la pérdida de cuatro puntos, mientras que las graves descontarían 10 o más. Una vez agotado el puntaje, la licencia sería suspendida por nueve meses. Cumplido ese plazo, el conductor podría recuperarla, pero si volvía a quedarse sin puntos enfrentaría una suspensión de 12 meses. En caso de reincidir por tercera vez, la licencia sería cancelada de manera definitiva.

Aunque la iniciativa fue aprobada en las últimas horas en el Senado, terminó naufragando en la Cámara de Representantes, pues la plenaria negó la conciliación del proyecto de ley, con 43 votos por el sí y 56 votos por el no.

Para la senadora Angélica Lozano, el hundimiento del proyecto es algo lamentable si se tiene en cuenta que las miles de personas que, cada año, mueren en la vía por siniestros viales.

“La conducción implica responsabilidad y riesgos cuando se ejerce sin la experiencia suficiente. Por eso es lamentable que se haya hundido un proyecto moderno que buscaba adaptar a Colombia un modelo que ha dado resultados en otros países. La licencia de conducción por puntos permitía establecer controles para los conductores novatos mientras adquieren experiencia”, señaló.

El congresista explicó que la iniciativa naufragó en la etapa de conciliación, el último trámite que deben superar los proyectos de ley para armonizar las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.

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Por Redacción Economía

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