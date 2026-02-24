Se intensifica la batalla por Warner Bros: Paramount sube la apuesta

Warner Bros. dijo a los inversores el martes que todavía tiene un acuerdo con Netflix y que los accionistas no deberían tomar ninguna medida en este momento. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Warner Bros. Discovery Inc. está considerando una nueva oferta de adquisición por parte de Paramount Skydance Corp., la última salva en una batalla que ya lleva meses por el control de uno de los estudios más famosos de Hollywood.

La empresa matriz de HBO y CNN afirmó que su junta directiva revisará la propuesta y responderá, según un comunicado emitido el martes. Warner Bros. no especificó los términos de la nueva oferta, pero Bloomberg News informó el lunes que era superior a los USD 30 por acción que Paramount ofrecía anteriormente.

Si la junta directiva de Warner Bros. considera que la nueva oferta de Paramount es superior a la que ya aceptó de Netflix Inc., entonces Netflix tendrá cuatro días para hacer una contraoferta, según los términos de su acuerdo de fusión.

La pugna por Warner Bros., el estudio centenario responsable de películas desde Casablanca hasta Batman y series de televisión de éxito como Friends, es uno de los acuerdos de medios más importantes en años. Cualquiera que sea la compañía ganadora, probablemente tendrá una influencia significativa en la industria del entretenimiento en los próximos años. La venta ha generado controversia desde Hollywood hasta Washington. Legisladores, cineastas y profesionales de la industria están preocupados por la concentración en el negocio de los medios y el impacto de una fusión en el empleo.

Paramount ha presentado múltiples ofertas por Warner Bros. desde el año pasado y ha sido rechazada repetidamente. En cambio, Warner Bros. llegó a un acuerdo a principios de diciembre para vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix por USD 27,75 por acción, una transacción valorada en USD 82.700 millones, incluyendo deuda. Sus planes incluyen la escisión de los canales de televisión por cable de Warner Bros., como CNN y TNT, a inversores.

Warner Bros. dijo a los inversores el martes que todavía tiene un acuerdo con Netflix y que los accionistas no deberían tomar ninguna medida en este momento.

“El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y la junta directiva continúa recomendando a favor de la transacción con Netflix”, afirmó Warner Bros.

Las acciones de Netflix subieron un 1,3% al comenzar la negociación en Nueva York, mientras que Paramount subió menos del 1%.

Paramount, dirigida por el heredero tecnológico David Ellison, ha ajustado repetidamente los términos de su oferta, que valoró a Warner Bros. en su conjunto en USD 108.000 millones, incluyendo la deuda. Ellison ha presentado su propuesta directamente a los accionistas y ha amenazado con una batalla de poder .

Mientras la junta de Warner Bros. considera la propuesta revisada de Paramount, “Paramount seguirá manteniendo su oferta pública de adquisición previamente anunciada y su solicitud en oposición a la fusión inferior con Netflix”, dijo Paramount en un comunicado.

Paramount Skydance, fundada en agosto tras la fusión con Skydance Media de Ellison, ve la compra de Warner Bros. como una oportunidad para transformarse rápidamente en una potencia de Hollywood. Una victoria para Netflix sería un logro culminante para la gran disruptora de la industria, convirtiéndola posiblemente en la empresa más dominante en la historia del entretenimiento.

En una oferta revisada a principios de este mes, Paramount abordó algunas de las preocupaciones de Warner Bros. al aceptar pagar la tarifa de USD 2.800 millones que se le debería a Netflix si su acuerdo fracasaba, además de aceptar respaldar algunos de los costos de la deuda de Warner Bros.

La semana pasada, Warner Bros. reanudó las conversaciones con Paramount durante siete días para que Paramount tuviera la oportunidad de presentar su mejor oferta final. En ese momento, Warner Bros. declaró que Paramount indicó que, de reanudarse las conversaciones, la compañía aceptaría pagar al menos USD 31 por acción.

El hecho de que Warner Bros. siga recomendando la propuesta de Netflix sugiere que Paramount “no superó el probable precio de 34 a USD 35 por acción”, escribieron analistas de Bloomberg Intelligence. “La pregunta clave es cómo responderá Netflix. Si bien la plataforma de streaming tiene la capacidad financiera para una oferta mayor, conlleva el riesgo de pagar de más y un alto nivel de apalancamiento”.

Ambos pretendientes se enfrentan al escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa, y los ejecutivos de ambas compañías están tratando de convencer a los accionistas de Warner Bros. de que su oferta tendría un camino más fácil para concretarse.

Los dos líderes corporativos han estado compitiendo para ganarse el favor del presidente estadounidense Donald Trump. El padre de Ellison, el multimillonario tecnológico Larry Ellison, apoya personalmente la candidatura de Paramount y mantiene una relación amistosa con el presidente. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, también ha hablado personalmente con Trump sobre la candidatura de Netflix, afirmando que le preocupa principalmente el impacto de cualquier acuerdo en el empleo en Estados Unidos.

Sarandos dijo a Bloomberg TV el 19 de febrero que estaba “muy seguro de que vamos a cerrar este acuerdo”.

