Se levanta la huelga en el Ministerio del Trabajo

Huelga de los sindicatos del Ministerio de Trabajo. Foto: Óscar Pérez

Tras más de un mes de huelga, el Ministerio del Trabajo informó que llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales, por lo que se levanta el cese de actividades.

Hay que recordar que el Comité de Huelga se manifestó en contra del incumplimiento de más de un centenar de acuerdos con el Ministerio del Trabajo, entre 2023 y lo que va de 2024.

Parte de estos señalamientos de incumplimiento incluyen temas como bonificación para todos los servidores públicos, pago adicional para las inspecciones municipales, nivelación salarial, entregas de kit escolares, ampliación de rutas, cambio de sedes, condiciones dignas de trabajo y teletrabajo.

En las últimas semanas, el ministerio y las organizaciones sindicales se reunieron en mesas de diálogo. En estas se abordaron temas como el establecimiento de garantías mínimas para los servidores públicos de la cartera, así como avanzar mediante un diálogo permanente en 13 artículos seleccionados del total del paquete de acuerdos incumplidos.

Sobre el tema de la bonificación especial, la administración manifestó en su momento que el mismo no fue firmado por el presidente, por lo que no existió (pese al anuncio) un documento o compromiso para dar cumplimiento a ese artículo, entre otros relacionados al tema económico.

Aún con estas diferencias, según lo manifestado por el Ministerio del trabajo, se logró avanzar en la conversación para llegar a un acuerdo y reanudar las actividades en la cartera.

“Luego de varios días en mesa de diálogo y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones sindicales de MinTrabajo y la administración, suscriben acuerdo para la terminación del cese de actividades”, informó la cartera.

El servicio a la ciudadanía se reactivará el 9 de julio en todo el país.

“Se pagarán los salarios por compensación de los tiempos del servicio no laborado”, igualmente, se entregarán las sedes del Ministerio el 8 de julio por parte de las organizaciones sindicales y se retomarán actividades, y “el 9 de julio volveremos a la prestación del servicio a la ciudadanía”, manifestó el viceministro Iván Jaramillo.

Por su parte, la cartera reconoció la voluntad de las organizaciones sindicales de avanzar en el diálogo, así como reafirmó su compromiso para velar por el cumplimiento de lo pactado.

El Espectador tuvo acceso al documento firmado en la mesa de diálogo para el levantamiento de esta huelga. En este se leen unas serie de compromisos mediante los cuales se busca seguir avanzando con las conversaciones, en tanto se adelantan las actividades laborales propias de la cartera.

Se garantiza, por ejemplo, la no toma de represalias en contra de los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, como despidos o traslados que desmejoren sus condiciones laborales. La compensación de la horas por los servicios no prestados durante la huelga; la no influencia de este periodo en las evaluaciones de desempeño laboral adelantadas por la entidad; la reanudación del servicio de las rutas de transporte y viáticos a los empleados.

Estos son los acuerdos que figuran en el documento

El Ministerio del Trabajo se compromete a emitir la orden de pago en el



SIIF Nación a más tardar el miércoles tres (3) de julio de 2024 a las 10:00 a.m. sobre el acuerdo de compensación de tiempo anunciado en el punto

El Ministerio del Trabajo y el comité se comprometen a realizar a partir del 3 de julio de 2024 mesas permanentes que tendrán una duración de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., durante tres (3) días hábiles continuos (miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de julio de 2024), con el fin de trabajar conjuntamente la construcción e implementación para el cumplimiento de los 13 puntos relacionados en comunicación enviada por el comité a la Procuraduría General de la Nación el pasado 20 de junio de 2024.



El comité se compromete a dar por finalizado el cese de actividades o huelga como lo denominan en su autonomía sindical, una vez se evidencie el cumplimiento de los puntos 2.1. y 2.2.; el día 08 de julio de 2024, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la entrega de las sedes del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y retomar las actividades laborales el día 09 de julio de 2024.



Las partes convocarán mancomunadamente el Comité de Seguimiento Bipartito para establecer un cronograma efectivo de los demás artículos para el cumplimiento del acuerdo colectivo 2023-2025.



