¿Se puede acabar con el desempleo?: los cambios que necesita el sistema laboral

Los cambios que requiere el mercado laboral en el país no se darían en un solo mandato y tampoco con la sola voluntad de un presidente. Foto: MHJ

Los problemas relacionados con el empleo generan preocupación en el país, y más con el duro golpe de la pandemia. Según cifras del DANE, en mayo la tasa de desempleo fue del 10,6 %, lo que se traduce en 2,64 millones de desempleados. Todavía hay que crear 298.000 puestos de trabajo y sacar del desempleo a otras 52.000 personas, si se quiere, cuanto menos, igualar las cifras registradas antes del covid-19. Aun logrando esto, los retos laborales abundan.

La tasa de desempleo es tan solo un abrebocas de la larga lista de problemas que tiene el mercado laboral colombiano, pues una mirada más completa diría que casi la mitad de los trabajadores no gozan del amparo de la formalidad (garantía de un salario mínimo, vacaciones y acceso a prestaciones como salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar); que el desempleo está mucho más marcado en las mujeres que en los hombres (porque las cargas del cuidado del hogar recaen en una abrumadora medida sobre ellas); que los mecanismos para proteger a los trabajadores contra el despido son deficientes, y que el sistema de formación para el trabajo no conecta con las demandas del sector productivo (se están educando profesionales para labores que las empresas no solicitan, y en las que sí, no hay suficiente personal). Estos, entre otros temas.