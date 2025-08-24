No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
¿Se viene una gasolina más cara? Así va el debate por subsidios a los combustibles

En los últimos años, el Gobierno le ha pagado a Ecopetrol $72,8 billones por el subsidio a los combustibles. Ahora el presidente Petro plantea que esos recursos, que asumieron “los más pobres” vía presupuesto, se deben pagar con la tributaria o con los precios de la gasolina. Estas son las verdades, verdades a medias e imposibilidades que marcan el debate.

Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
El precio de la gasolina en Colombia para 2024 y 2025 ha estado por encima del referente internacional.
Foto: getty

Para el presidente Gustavo Petro, el subsidio a los combustibles es la causa del déficit fiscal y haberle pagado a Ecopetrol con el presupuesto es uno de los “peores errores de política económica”. El mandatario, que culpa a sus exministros de Hacienda, ya puso sobre la mesa una advertencia: la deuda se debe pagar en la nueva reforma tributaria y, si el Congreso se opone, se debe saldar vía los precios de la gasolina.

Karen Vanessa Quintero Martínez

Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Juan Borda(30412)Hace 35 minutos
Y mientras tanto, el planeta ardiendo
