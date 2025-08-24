¿Se viene una gasolina más cara? Así va el debate por subsidios a los combustibles

El precio de la gasolina en Colombia para 2024 y 2025 ha estado por encima del referente internacional. Foto: getty

Para el presidente Gustavo Petro, el subsidio a los combustibles es la causa del déficit fiscal y haberle pagado a Ecopetrol con el presupuesto es uno de los “peores errores de política económica”. El mandatario, que culpa a sus exministros de Hacienda, ya puso sobre la mesa una advertencia: la deuda se debe pagar en la nueva reforma tributaria y, si el Congreso se opone, se debe saldar vía los precios de la gasolina.

Todos alguna vez nos hemos imaginado opciones e incluso imposibilidades (el papá de Alicia imaginaba seis antes del desayuno)...