¿Seguirá bajando? Esto esperan los analistas del dólar para esta semana

A nivel local, Colombia ofrece un diferencial de tasas de interés atractivo para los inversionistas, además de registrar un buen ingreso de divisas por exportaciones. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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En el último mes, el precio del petróleo ha mantenido una evidente tendencia a la baja. En estos momentos, la divisa se cotiza apenas por encima de los COPP 3.220. Valores similares no se veían desde mediados de 2019.

Según lo explicado por la directora del programa de Economía de la Universidad Católica de Colombia, no es una sola la variable la que determina el precio del dolar.

En el panorama internacional, por ejemplo, los mercados han ajustado sus expectativas de cara a la política monetaria de Estados Unidos, lo que ha favorecido a varias monedas emergentes, como es el caso del peso colombiano.

A nivel local, Colombia ofrece un diferencial de tasas de interés atractivo para los inversionistas, además de registrar un buen ingreso de divisas por exportaciones.

“Una tasa de cambio baja representa un desafío para los exportadores porque se reducen los ingresos que reciben en pesos, pero también pone a prueba la competitividad de las empresas. La recomendación es no depender del comportamiento de la tasa de cambio sino fortalecer la productividad, fortalecer la eficiencia, optimizar costos. Es conveniente usar instrumentos de cobertura cambiaria que mitiguen la volatilidad”, explica la profesional.

Como lo detalla Daniel Londoño, quien es el Country Manager de Global 66, el balance del dólar de la semana pasada fue contundente: la TRM cayó 2,54% en la semana ($83,97), 6% en el mes, 14,26% en lo corrido del año ($535,67) y 20,1% frente al mismo día del año pasado. En suma, el dólar ha perdido una quinta parte de su valor frente al peso en doce meses.

Para él, fueron tres los factores que explicaron el comportamiento del dólar en la semana pasada. El primero fue la inflación de Estados Unidos: el IPC de junio cayó 0,4% mensual, la mayor caída desde abril de 2020, y llevó la tasa anual a 3,5% cuando el mercado esperaba 3,8%; el segundo está en el factor local, que sigue haciendo el trabajo pesado.

Se estima que los factores globales explican apenas entre un 20% y un 30% del comportamiento del dólar en Colombia; el resto son las expectativas de ajuste fiscal del gobierno que se posesiona el 7 de agosto y el ritmo de emisión de TES, cuyo cupo para 2026 ya iba en 78% a mitad de año según Banco de Bogotá.

Mauricio Acevedo, de Corficolombiana, anticipa que el dólar podría seguir cediendo si el Banrep vuelve a subir tasas para contener una inflación que quedó en 6,14% en junio, y destaca la tranquilidad que generaron los acercamientos del presidente electo con el gobierno americano y la banca internacional.

El debate incluso ha alcanzado el punto de si el dólar podía caer por debajo de los USD 3.000.

¿Qué se espera del dólar para los próximos días?

Para los próximos días el foco estará puesto en Oriente Medio, por las amenazas de ataques protagonizados por Estados Unidos en contra de Irán.

Si la escalada del conflicto continúa, el Brent apunta a la zona de USD 95 o más y la aversión al riesgo se extiende, lo que acá se traduce en rebote del dólar.

“Si aparece una nueva tregua, el peso retoma el camino de los $3.200. En lo monetario, la Fed entra en periodo de silencio antes de su reunión del 28 y 29 de julio, y con el IPC en 3,5% la discusión ya no es si sube sino cuándo empieza a recortar, un viento de fondo que debilita al dólar global. En lo local, el Banrep cierra el mes con su reunión del 31 de julio y la puerta abierta a otra alza. El escenario base es un rango entre $3.200 y $3.320, con un piso en $3.200 que el jueves estuvo a cuatro pesos de romperse y espacio de rebote hacia la parte alta si Irán escala. El viernes el mercado se acordó de que el dólar también sube. La semana que viene sabremos si fue un parpadeo o el comienzo del rebote que los analistas llevan un mes anunciando”, concluye el experto.

Para el equipo económico de Davibank, si bien es difícil pensar que la tasa de cambio puede seguir bajando, las fuerzas que están detrás sí pueden permanecer por un tiempo adicional.

Considerando las variables macroeconómicas, sus apuestas apuntan que el mercado debería estar operando una tasa de cambio por el orden de los COP 3.500 y COP 3.600, pero, como se encuentra por debajo, el gran diferencial estaría en el voto de confianza que han depositado los inversionistas internacionales.

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