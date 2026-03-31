Semana Santa 2026 impulsa el turismo: búsquedas en Airbnb crecen más de 50%

La naturaleza de esta marca la hace altamente dependiente del turismo. Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

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La Semana Santa se consolida como una de las temporadas de mayor movimiento turístico en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, durante estos días se proyecta la movilización de más de 10 millones de vehículos por las vías del país, junto con más de 4 millones de pasajeros en terminales de transporte terrestre. Además, cerca de 1,8 millones de viajeros se desplazarán por vía aérea.

Airbnb también reporta cifras que muestran el protagonismo que tiene el turismo en Semana Santa. Para este año se reporta un crecimiento en las búsquedas de más del 50 % en comparación con la misma temporada del año pasado.

“Este crecimiento se refleja tanto en el turismo doméstico, con un aumento superior al 50% en las búsquedas dentro del país, como en el interés internacional por Colombia, que registró un incremento cercano al 70%, evidenciando un mayor atractivo del país como destino turístico”, detalla la plataforma.

Las búsquedas de reservas por este tipo de plataformas son protagonizadas por los millenials, quienes lideran estas tendencias de planificación. Algo que resalta este año son las intenciones de viajar en grupo, pues se evidencia un incremento de casi el 40 %.

Entre los destinos nacionales más cotizados destacan Santa Marta, Cartagena, Coveñas, San Andrés, Bogotá y Villa de Leyva, mientras que los colombianos que viajan al exterior optan por ciudades como Roma, París y Barcelona.

Estas son las recomendaciones que da la plataforma para esta temporada.

En caso de que un huésped se encuentre en una situación que lo haga sentirse inseguro, puede acceder a la línea de protección de 24 horas, la cual se encuentra disponible en la app.

La plataforma no permite fiestas de invitación abierta, o reuniones que puedan causar problemas o perturbaciones.

La herramienta de “Casa Segura” agrupa múltiples recursos para anfitriones y huéspedes en el país. Con esto se busca mitigar diversos riesgos en las estadías, con elementos como contactos de emergencia y consejos de prevención de desastres entre otros.

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