Servicios de agua, alcantarillado y aseo deben activar planes preventivos: Superservicios

Según los reportes del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM), se espera que durante el inicio de 2026 se presente un aumento de las precipitaciones esperadas, situación que ya ha afectado a poblaciones en Córdoba y Sucre.

Estas condiciones, añade la entidad, podrían extenderse durante todo el mes de febrero, impactando especialmente a las regiones Caribe, Andina y Orinoquía.

Ante este panorama, la Superintendencia de Servicios Públicos pidió a los más de 2.400 prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo del país activar sus planes de emergencia, con el fin de anticiparse y mitigar posibles afectaciones en la prestación de los servicios.

El llamado es inmediato y obligatorio, como lo establece la Resolución 154 de 2014 cuando se refiere a los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC).

“El propósito fundamental de esta reiteración a los más de 2.400 prestadores inscritos en el RUPS (Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios) es garantizar que estén preparados para gestionar y mitigar las posibles afectaciones en la prestación de los servicios, asegurando así la continuidad y calidad que deben recibir todos los usuarios a nivel nacional”, informó la superintendencia.

Parte de las acciones clave que deben implementarse en el marco de los PEC:

Mantenimiento y Operación: Asegurar el buen estado de mantenimiento y operación de toda la infraestructura, incluyendo bocatomas, canales, tuberías, plantas de tratamiento de agua potable y residual, maquinaria, piscinas de almacenamiento de lixiviados y vías de acceso a los rellenos sanitarios.

Gestión de Residuos: Realizar las acciones necesarias en coordinación con las instituciones territoriales y la ciudadanía para prevenir taponamientos de canales en zonas urbanas, causados por la acumulación de lodos o la inadecuada disposición de residuos sólidos.

Coordinación Institucional: Mantener una comunicación fluida con las autoridades territoriales y los organismos que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Monitoreo de Alertas: Consultar de manera permanente los boletines, avisos y publicaciones oficiales emitidas por el IDEAM para la toma de decisiones oportuna.

“La totalidad de las acciones contenidas en los PEC están enfocadas en el cumplimiento de la responsabilidad que tienen los prestadores de garantizar la provisión continua y con calidad de los servicios esenciales para el bienestar de los ciudadanos en todos los territorios de Colombia”, concluyó la Superservicios.

