Si recibe este mensaje sobre subsidios de energía, no abra el enlace

A esta modalidad de fraude se le conoce como phishing. Foto: Imagen creada con IA

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Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía lanzó una alerta sobre suplantadores que se están haciendo pasar por funcionarios de la cartera para ofrecer supuestos subsidios de energía.

La entidad hizo un llamado a tener un especial cuidado, ya que los delincuentes están contactando a sus potenciales víctimas prometiéndoles estos beneficios.

A esta modalidad de fraude se le conoce como phishing. Básicamente consiste en la suplantación de la identidad de una empresa, persona o entidad (para este caso es el Ministerio de Minas y Energía), mediante mensajes que son enviados a las redes sociales o correos electrónicos de las víctimas.

Muchas veces se caracterizan por tener un sentido de urgencia, como que si no se hace determinada acción en un plazo de tiempo corto se perderán beneficios.

El ministerio logró determinar que a las víctimas de esta estafa les están pidiendo ingresar a un enlace en donde les piden datos personales, bancario o información de tarjetas de crédito.

Usualmente, se le dice a la víctima que tales datos son necesarios para verificar su identidad y para tener acceso a su cuenta con el objetivo de girar los supuestos subsidios.

En realidad, los delincuentes capturan los datos personales y financieros de la víctima. Con estos pueden adelantar fraudes, o comercializarlos en el mercado oscuro de la web profunda.

Para no morder el anzuelo, se recomienda siempre verificar las comunicaciones que llegan, revisando con detenimiento las direcciones de correo electrónico. Ante cualquier sospecha, lo ideal es comunicarse directamente con la entidad y preguntar sobre el supuesto beneficio que se está ofreciendo.

Finalmente, absténgase de abrir enlaces de fuentes que lo le generen confianza y no comparta ni replique esos mensajes.

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