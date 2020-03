SIC averigua uso de foto de hijos de Duque en trino de Daniel Samper

Redacción Economía.

Este martes, el periodista y youtuber Daniel Samper contó mediante un trino que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le notificó que comenzó una averiguación preliminar por "explotación económica de niñas (os) para fines publicitarios y de marketing".

Samper utilizó la imagen de los hijos del presidente Iván Duque junto a su juego de mesa en una publicación en su cuenta de Twitter, tras 19 horas, como indicó el periodista, la publicación fue eliminada. "Recibí una carta de la Superintendencia de Comercio en que se me informa que me abren investigación por haber utilizado la imagen de los hijos del presidente (foto oficial, publicada por Presidencia) en una publicación frente a la cual pedí disculpas…", se lee en un trino del periodista.

"Consideré imprudente hacerlo; me equivoqué; pedí perdón. Veo que de poco sirvió porque el superintendente, íntimo amigo de Duque, utiliza su poder para abrir una investigación que puede conducir a una multa cuyos topes pueden ser de $1.800 millones", agregó Samper mediante un hilo.

En el documento se lee que la SIC le indica a Samper que al utilizar datos personales (una foto) de dos niñas y un niño para fines de marketing y publicidad de su juego ¡Hola soy Danny, el juego de mesa!, comercializado por la empresa Macro Brand, "esta dirección le informa que ha iniciado una actuación administrativa con miras a establecer si usted vulneró los derechos de esas personas en cuanto al tratamiento de sus datos personales".

Samper también mencionó que "la pieza en cuestión" servía como meme y no como campaña publicitaria. "Su propósito principal era hablar de la indelicada utilización del avión presidencial para ir a Panaca (no de vender el juego en Panaca)". Además, aseguró que durante el tiempo que estuvo publicado el trino no se vendió ni "un solo juego de mesa".

Vale la pena recordar que el pasado viernes 7 de febrero el avión Fokker 0002, de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), fue utilizado para transportar a la primera dama María Juliana Ruiz, a sus tres hijos (Luciana, Matías y Eloisa) y ocho invitados más, para asistir a la fiesta de cumpleaños de Eloisa Duque que se realizaba ese día en Panaca, un parque temático ubicado en el Quindío. Eso causó una polémica en Twitter y la palabra "Panaca" se volvió tendencia nacional.

El periodista reiteró sus disculpas. "Estoy abierto a aprender de cualquier error y a convertirlo en pedagogía". También se preguntó si con la carta de la SIC buscaban asustarlo para que dejara de hacer sátira contra el Gobierno.

"Es deplorable que el Gobierno utilice la Superintendencia como instrumento de represalia por utilizar una fotografía pública que no dejó consecuencias, pero seguiré haciendo mi trabajo como si estuviéramos en una democracia, aunque me sienta perseguido por Duque", puntualizó mediante su cuenta de Twitter, en la que tiene más de dos millones de seguidores.

Por su parte, la SIC aclaró que esto no es una investigación ni una sanción, sino que simplemente Daniel Samper debe responder a unas preguntas y dependiendo de los cuestionamientos se determina si se abre o no una investigación.

El periodista debe entregarle a la SIC, la prueba de que le "informó al representante legal de las (os) niñas (os) todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012" y enviar la copia de la autorización "previa, expresa e informada otorgada por el representante legal de las (os) niñas (os) para el uso de las imágenes de tales menores de edad con fines de mercadeo y publicidad relacionada con la venta de su juego".