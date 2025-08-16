Tras tragedia, SIC ordenó cierres y medidas en hoteles de Palomino y San Andrés

Imagen de referencia Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó visitas de inspección al sector turístico en zonas de alta afluencia de visitantes, tras la muerte de una familia en una habitación del hotel Portobelo Convention Center, en San Andrés, el pasado 11 de julio. Los hechos todavía son materia de investigación.

“La SIC, desde sus labores de inspección, vigilancia y control, contribuye al esclarecimiento técnico de las condiciones que generaron riesgos, y reafirma su compromiso con la protección de la vida”, dijo la entidad.

Como resultado de las inspecciones, la entidad ordenó el cierre inmediato de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, en Palomino (La Guajira); medidas correctivas urgentes en Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas y Hotel Portobelo Convention Center, en San Andrés, y un cierre parcial, en la zona de cocinas, en el Hotel Tone Blue de San Andrés.

La Superindustria dijo que las decisiones se adoptaron “tras encontrar riesgos críticos en las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible, que amenazan la vida, la salud y la seguridad de huéspedes, trabajadores y visitantes”.

El cierre total en Palomino se ordenó a la sociedad Villa Delia Palomino Beach, propietaria de los hoteles, después de que la entidad confirmó la presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves.

La SIC conoció el caso de la muerte de un perro que murió en las instalaciones.

En los hoteles de San Andrés y Providencia, se detectaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas, incluyendo ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma.

Estas condiciones, aclaró la SIC, “incrementan de forma significativa el riesgo de explosión, fugas o intoxicaciones”.

Tras los hallazgos, la entidad ordenó a las sociedades Servincluidos Ltda, Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo Sai S.A., propietarias de los establecimientos inspeccionados en San Andrés, “ejecutar acciones urgentes para ajustar sus instalaciones internas de gas a las exigencias del reglamento técnico aplicable”.

La entidad reiteró que las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos y que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es esencial para proteger la vida y garantizar la seguridad de las personas y de los animales.

“En memoria de las vidas perdidas y como lección aprendida de esta tragedia, la SIC continuará realizando inspecciones, priorizando las zonas turísticas y los lugares con alto riesgo, para que hechos como los ocurridos no vuelvan a repetirse”, concluyó la SIC.

El incumplimiento de las órdenes podría generar multas de hasta 2.000 salarios mínimos.

