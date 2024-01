Siguen cayendo las exportaciones colombianas: estas son las cifras por sectores

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Wachirawit Jenlohakit

Este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó las últimas cifras de las exportaciones colombianas, los datos muestran que las ventas externas del país todavía no repuntan.

En noviembre de 2023, las ventas externas del país sumaron US$4.151,8 millones, una disminución de 9 % frente al mismo mes del año 2022. El resultado se explica, principalmente, por la caída de 19,1 % en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Las exportaciones de ese sector (combustibles y productos de las industrias extractivas) registraron una participación del 51 % del valor total de las exportaciones; manufacturas tuvo una participación del 19,8 %; agropecuarios, alimentos y bebidas, 21,5 % y otros sectores, 7,8 %.

Para ese mes se exportaron 12,9 millones de barriles de petróleo crudo, cifra que representó una caída de 22,6 % frente a noviembre de 2022.

También lea: Empresarios alertan sobrecostos para el comercio exterior por fallas en el SYGA

En el periodo enero-noviembre 2023, las exportaciones colombianas sumaron US$45.097,4 millones, una disminución de 13,7 %, frente al mismo periodo de 2022.

Al analizar ese periodo, se evidencia que las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$23.531,3 millones FOB y disminuyeron 19,7 % frente al mismo periodo de 2022. El dato se explica, principalmente, por la caída en productos derivados del petróleo y productos conexos (-18,7%).

Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$9.168,3 millones (una caída de 13,7 % frente al mismo periodo de 2022), registrando caídas, principalmente, en las ventas externas de café sin tostar descafeinado o no (-30,9 %).

Las exportaciones de manufacturas sumaron US$9.285,7 millones, lo que también implica una caída frente a enero-noviembre de 2022, en este caso de 3,9%. Dentro de este sector, la mayor caída está en productos químicos y productos conexos (-10,8 %).

Otros sectores es el único que no reporta números rojos, por el contrario, creció 16 %, en particular por el aumento en las ventas de oro no monetario.

Le puede interesar: Precios al productor cerraron el 2023 a la baja

Ahora bien, sal comparar enero-noviembre de 2023 con los mismos meses de 2019, se registra un aumento de 24,7 %.

Exportaciones según país destino

Entre enero y noviembre, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 26,6 % en el valor total exportado; le siguieron Panamá (9,3 %), China (5 %), India (4,6 %), Países Bajos (4 %), Ecuador (4 5) y México (3,8 %).

Alerta de los gremios por fallas en el SYGA

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) reiteró su llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para que explique las causas de las fallas que se vienen presentando desde noviembre en el Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA) y que “transmita de manera amplia, transparente y oficial los planes de contingencia que ha activado para superar esta crisis sin precedentes en el país”.

El gremio asegura que pese a sus solicitudes y a que las fallas en la plataforma ya completaron 50 días, la DIAN no ha respondido de manera clara al sector empresarial.

Actualmente, según Fitac, los sobrecostos para el comercio internacional se ven representados en bodegajes, costos por las demoras en la devolución de contenedores vacíos, en el transporte terrestre por carretera; sin contar con las posibles demandas por la demora en la entrega de materias primas, insumos y bienes de consumo.

Fitac hace llamado de urgencia a la @DIANColombia para solucionar de manera definitiva las fallas del sistema informático de importaciones de la entidad. Se cumplen ya 50 días de fallas, y no hay una comunicación de la entidad que de claridad a los empresarios del país. pic.twitter.com/mUtjxb1tTs — fitac (@FITACNAL) January 4, 2024

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.