¿Sin hambre en Latinoamérica para 2030?: oportunidades y retos para la seguridad alimentaria

Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Foto: FAO

Todavía es posible que en América Latina y el Caribe se cumpla la meta de hambre cero para 2030, que es el segundo Objeto de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, para ello se deben asumir retos relacionados con reducir los precios de la comida, diversificar importaciones y mejorar los procesos agrícolas para lograr mayor productividad y sostenibilidad, teniendo en cuenta como incrementar a su vez la resiliencia ante el cambio climático.

En este escenario, Colombia, en 2024, registró que el 25,5 % de los hogares tenía inseguridad...