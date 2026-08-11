Sismo en Colombia: así puede reclamar al seguro por daños en su vivienda

El reporte señala que 165 edificaciones colapsaron. A esta cifra se suman aquellas que, aunque no llegaron a colapsar, sufrieron afectaciones en su infraestructura, así como daños en tuberías, redes eléctricas y otros servicios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El más reciente reporte de Asocapitales sobre las consecuencias del terremoto ocurrido en la mañana del 10 de agosto da cuenta de la magnitud de las afectaciones que dejó este fenómeno natural. La asociación señala que la cifra de fallecidos asciende a 169, mientras que los heridos reportados suman 668.

Más allá de las cifras, detrás de cada una de ellas hay personas, familias y comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia.

En cuanto a los daños materiales, el reporte señala que 165 edificaciones colapsaron. A esta cifra se suman aquellas que, aunque no llegaron a colapsar, sufrieron afectaciones en su infraestructura, así como daños en tuberías, redes eléctricas y otros servicios.

Ante este tipo de escenarios, el sector asegurador juega un papel importante. Cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) señalan que, en el país hay 2.258.594 inmuebles asegurados, de los cuales más de 442.000 se encuentran en los 105 municipios que, según el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto afectó con mayor intensidad.

De esos más de 422.000 inmuebles, 277.308 son hogares; 8.510 son copropiedades; 128.359 son establecimientos privados y 28.337 son públicos. Tenga en cuenta que estas cifras se refieren a los inmuebles que están asegurados, y no necesariamente implica que estos hayan sufrido afectaciones por el sismo.

Según lo informado por Gustavo Morales, quien es el presidente ejecutivo de Fasecolda, “desde el sector asegurador hemos activado nuestros canales y protocolos de atención para acompañar a los asegurados, orientarlos y facilitar el reporte de posibles daños. La industria aseguradora está preparada para acompañar a los colombianos en el proceso de recuperación y reconstrucción”.

¿Cómo reclamar un seguro de vivienda?

En el momento en que ocurre un siniestro, como un terremoto, el asegurado de una póliza de vivienda tiene derecho a reclamar a la aseguradora la cobertura de los daños que estén contemplados en su contrato. Tenga en cuenta que, si está pagando su casa o apartamento a crédito, es muy probable que en cada cuota que paga al banco esté incluido el pago del seguro.

Para hacer la reclamación, Fasecolda recomienda lo siguiente:

• Priorizar su seguridad y seguir las recomendaciones de las autoridades y los organismos de emergencia.

• Comunicarse directamente con su aseguradora mediante las líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones o puntos de atención dispuestos para ello.

• Informar lo ocurrido y seguir las indicaciones de la compañía para presentar la reclamación.

• Registrar los daños mediante fotografías o videos, siempre que hacerlo no represente ningún riesgo.

• Evitar realizar reparaciones definitivas o desechar elementos dañados antes de recibir las instrucciones de la aseguradora, salvo cuando sea indispensable para proteger la vida, evitar nuevos daños o cumplir una orden de las autoridades.

“La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, lamenta profundamente las pérdidas humanas y las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado durante la mañana de este lunes en diferentes regiones del país. Asimismo, expresa su solidaridad con las familias, empresas y comunidades afectadas”; concluyó.

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