Sismo: suspenden servicio de gas a 5.900 usuarios en 17 sectores de Cali

Recientemente, la empresa de servicios públicos Gases de Occidente (GDO) informó que se han atendido y solucionado más de 300 incidentes gracias a un operativo que se ha desplegado en el Valle y norte del Cauca. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los servicios públicos son otra cara en las afectaciones que dejó el sismo del pasado lunes. Energía y telecomunicaciones han experimentado fallas e intermitencias en su disponibilidad, mientras que las empresas trabajan para el restablecimiento total.

Recientemente, la empresa de servicios públicos Gases de Occidente (GDO) informó que se han atendido y solucionado más de 300 incidentes gracias a un operativo que se ha desplegado en el Valle y norte del Cauca.

“Los acontecimientos registrados en las últimas horas han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y reafirmado nuestro compromiso con lo más importante: la seguridad y el bienestar de nuestros usuarios”, comunicó la empresa que cuenta con más de 1.430.000 usuarios.

Parte de la estrategia adoptada incluye la puesta en funcionamiento de un centro de control alterno, desde donde se hace un monitoreo constante a la operación del sistema de distribución de gas natural, así como garantizar el seguimiento continuo de la infraestructura.

“Para atender esta situación, desplegamos más de 100 técnicos, profesionales y contratistas en todo el Valle y norte del Cauca, quienes realizan inspecciones, verificaciones en campo y atención de reportes para garantizar la seguridad de nuestros usuarios y la continuidad del servicio”, detalló.

A modo de prevención, se ha suspendido el servicio a cerca de 5.900 usuarios, de 17 sectores de Cali, mientras se verifican las condiciones de seguridad para su restablecimiento.

También se han cerrado de forma temporal los centros de experiencia en Cali, Jamundí, Buga, Palmira, Florida, Yumbo, Tuluá, Roldanillo, Cartago y Buenaventura.

Para atender los eventos que se hayan originado de este evento, la empresa ha puesto a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de atención:

WhatsApp 3156658536

Las líneasde emergencia 164 y (602) 4187333

El número 3104964649

“Entendemos la incertidumbre que generan situaciones como esta. Por ello, continuaremos trabajando de manera coordinada con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para garantizar una operación segura, confiable y al servicio de nuestras comunidades”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.