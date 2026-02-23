Slots en El Dorado, entre la equidad y la congestión

La saturación de la pista en Bogotá refleja la disputa por los slots, el recurso más escaso de la aviación comercial. Foto: El Espectador - José Vargas

En el Aeropuerto Internacional El Dorado no sobra un minuto. Cada despegue y cada aterrizaje ocupan una franja exacta, milimétrica, en una pista que opera al límite. Esas franjas, los slots, se han convertido en el nuevo campo de tensión entre Gobierno, aerolíneas, gremios y organismos internacionales.

Hoy, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, negó que exista un borrador para modificar la reglamentación. “No hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot”, afirmó en