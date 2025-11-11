SoftBank se desprende de Nvidia en plena fiebre de la IA: ¿por qué?

Hace unas semanas, Nvidia alcanzó una capitalización de mercado de US$5 billones, el primer emisor en tocar ese umbral. Imagen de referencia. Foto: AFP - I-HWA CHENG

Este martes se conoció que SoftBank, el conglomerado tecnológico y de inversiones japonés que lidera Masayoshi Son, se desprendió por completo de Nvidia y obtuvo US 5.830 millones para financiar su ofensiva en inteligencia artificial (IA).

La compañía explicó que la venta fue una decisión de liquidez para cubrir una batería de proyectos: desde centros de datos hasta adquisiciones de empresas de chips, en un momento en que el gasto del sector tecnológico en IA está bajo la lupa.

El director financiero Yoshimitsu Goto dijo que SoftBank vendió Nvidia “para que el capital pueda destinarse a nuestro financiamiento”, en declaraciones citadas por Bloomberg.

Sacudón en el mercado de IA

La operación de Softbank es una señal de que la compañía está priorizando tener caja en un momento en que el gasto en inteligencia artificial es alto y los inversionistas tienen dudas sobre por los retornos de esas apuestas.

Y es que, con esos US$5.830 millones, el conglomerado japonés buscaría sostener una agenda amplia en IA que va desde el proyecto de centro de datos Stargate hasta planes de manufactura de robots con inteligencia artificial en Estados Unidos, además de aprovechar sus participaciones en firmas como OpenAI y Ampere Computing, según el reporte de la operación.

SoftBank indicó que, a través de su Vision Fund 2, invertirá los US$22.500 millones comprometidos con OpenAI en diciembre y que también tiene en marcha la compra de la diseñadora de chips Ampere Computing por US$6.500 millones y la adquisición de la división de robótica de ABB por US$5.400 millones.

Para apoyar esa agenda, la compañía amplió un préstamo respaldado en sus acciones de Arm hasta US$20.000 millones y obtuvo créditos puente, según Bloomberg.

Una operación en medio de “burbujas”

Durante la más reciente presentación de resultados, SoftBank reportó una ganancia neta de 2,5 billones de yenes (unos US 16.200 millones) en su segundo trimestre fiscal, muy por encima de la estimación promedio de los analistas.

En esa misma congerencia, los ejecutivos del conglomerado japonés explicaron que parte de ese buen desempeño se apoyó en el repunte de Nvidia y en el aumento de valor de sus participaciones en empresas de inteligencia artificial, como OpenAI, según Bloomberg.

Allí, el director financiero Yoshimitsu Goto evitó pronunciarse sobre si el sector está entrando en una fase de sobreinversión. “No puedo decir si estamos o no en una burbuja de inteligencia artificial”, dijo.

El ascenso meteórico de Nvidia

Nvidia pasó de ser un fabricante de procesadores gráficos fundado en 1993 a convertirse en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial.

Hace unas semanas alcanzó una capitalización de mercado de US$5 billones, el primer emisor en tocar ese umbral, después de haber llegado a US$4 billones hace apenas cuatro meses.

Ese salto está directamente relacionado con el auge de la IA generativa: hoy controla cerca del 90 % del mercado de chips avanzados que usan las grandes compañías para entrenar modelos.

Desde 2022, cuando irrumpió ChatGPT, las ventas de Nvidia se han multiplicado por siete. Ese ritmo, sin embargo, también ha abierto preguntas sobre hasta dónde puede llegar ese desempeño bursátil de las empresas de IA y cuáles son los límites de la actual ola de inversiones en esta tecnología.

