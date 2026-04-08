S&P rebaja la calificación de Colombia a BB-: las razones detrás de la decisión

Vista de las oficinas de Standard and Poor's (S&P), en Nueva York, Estados Unidos. Imagen de referencia.

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S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia de BB a BB-, con perspectiva estable, en una decisión que atribuyó a los desequilibrios fiscales del país.

Según se conoció este miércoles, la firma también advirtió sobre la alta carga de deuda, la limitada flexibilidad fiscal y los riesgos que enfrenta la economía colombiana.

La nueva decisión profundiza el deterioro que ya había marcado la firma en junio de 2025, cuando redujo la nota del país de BB+ a BB y mantuvo una perspectiva negativa. Con este nuevo recorte, Colombia sigue alejándose del grado de inversión que perdió en 2020 y desciende otro escalón dentro de la escala de S&P.

José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, señaló que Colombia “sigue alejándose del grado de inversión”. Según dijo, con la calificación de BB- otorgada por S&P, el país queda ahora en un grupo junto a economías como Turquía, Honduras y Mongolia. También advirtió que la firma proyecta un aumento de la deuda de Colombia como proporción del PIB en los próximos años.

Las razones de S&P

La calificadora señaló que el elevado gasto público primario, las altas tasas de interés y un recaudo inferior al esperado han contribuido a mantener déficits amplios desde 2024.

En esa línea, S&P advirtió que el desajuste fiscal y otras políticas económicas han alimentado expectativas de mayor inflación, lo que ha llevado al Banco de la República a endurecer la política monetaria.

Cabe recordar que, en su más reciente decisión de política monetaria, adoptada el 31 de marzo, el Banco de la República elevó su tasa de referencia en 100 puntos básicos, hasta 11,25 %. En enero, el Emisor ya había aplicado un aumento de igual magnitud.

S&P también indicó que podría volver a rebajar la nota de Colombia en los próximos seis a 18 meses si los déficits fiscales siguen por encima de lo previsto y si se debilita la credibilidad del banco central, afectando su capacidad para implementar la política monetaria.

En contraste, la calificadora agregó que una eventual consolidación fiscal, capaz de reducir los déficits y estabilizar la deuda, podría abrir espacio para una mejora en la calificación.

¿Qué significa una calificación de “BB-”?

Una calificación BB- en la escala de S&P significa, a grandes rasgos, que Colombia sigue siendo un país con capacidad de pago, pero ubicado en un nivel especulativo y con un riesgo mayor que el de economías con grado de inversión.

Esto puede traducirse en un mayor costo de financiamiento. Cada vez que el Gobierno salga a buscar recursos en los mercados internacionales, podría verse obligado a ofrecer tasas de interés más altas para atraer a los inversionistas.

El cambio de nota también puede influir en los grandes portafolios globales. Algunos fondos, por sus reglas de inversión, solo pueden mantener bonos con calificaciones más altas.

En la escala de S&P, que va de “AAA” (máxima solvencia) a “D” (incumplimiento), una calificación de “BB-” significa que Colombia sigue en la franja especulativa, es decir, por debajo del grado de inversión, aunque todavía por encima de niveles de mayor vulnerabilidad crediticia como la serie “B” y las categorías “CCC”, “CC” y “C”.

Con este nuevo descenso, Colombia completa cuatro rebajas en la escala de S&P desde 2020, cuando todavía conservaba la nota BBB-, el último peldaño del grado de inversión.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, advirtió que este nivel no tiene precedentes recientes para Colombia. “Nunca en la historia del país desde 1993 tuvimos una calificación de BB-. No en la crisis asiática y brasilera de 1998, no en la del UPAC a finales de los 90, no en las recesiones mundiales de 2001 y 2008, no en la crisis petrolera de 2015, no en la pandemia de 2020”, señaló.

Así queda la calificación soberana de Colombia

Entre las tres grandes firmas calificadoras, Colombia queda así:

Baa3 con perspectiva estable en Moody’s

BB con perspectiva estable en Fitch Ratings

BB- con perspectiva estable en S&P Global Ratings.

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