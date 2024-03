Steven Mnuchin se reune con un grupo de inversionistas para comprar TikTok

La intención de compra se adelanta en medio de los intentos porque TikTok continúe a flote en Estados Unidos. Foto: AFP - OLIVIER DOULIERY

El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin se está reuniendo con un grupo de inversionistas para comprar TikTok a su matriz ByteDance Ltd.

“Es un gran negocio”, dijo Mnuchin en una entrevista con CNBC. “Debería ser propiedad de una empresa estadounidense. Es imposible que los chinos permitan que una empresa estadounidense opere algo como esto en China”. Añadió que la aplicación de redes sociales se reharía en EE.UU. con tecnología local.

Mnuchin dijo que había hablado con varios inversionistas potenciales, pero no quería dar detalles. Ningún inversionista poseería más del 10% de TikTok en caso de que se concretara la venta de la empresa de redes sociales, agregó. En cualquier acuerdo, los inversionistas actuales tendrían la opción de pasar a manos de los nuevos propietarios.

Mnuchin cree que el Gobierno chino respaldaría la venta de TikTok siempre que no haya transferencia de tecnología.

TikTok tiene la intención de agotar todos los recursos legales antes de considerar cualquier tipo de desinversión de la empresa matriz china ByteDance si la última legislación estadounidense que apunta a la aplicación se convierte en ley, dijeron a Bloomberg fuentes familiarizadas con el asunto.

Los representantes de TikTok no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobaron el miércoles una medida para prohibir TikTok a menos que su propietario chino se deshaga de la aplicación. Ahora, TikTok, que es utilizado por 170 millones de estadounidenses, dirigió sus esfuerzos de presión al Senado, donde la aprobación es más incierta.

Bobby Kotick, ex director ejecutivo de Activision Blizzard Inc., ha expresado su interés en comprar TikTok al cofundador de ByteDance Zhang Yiming, según informó el Wall Street Journal. Kotick está buscando socios, y en una cena celebrada este mes, planteó la idea a varias personas, entre ellas el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Inversionistas institucionales, como Carlyle, General Atlantic y Susquehanna, poseen el 60% de ByteDance; el 20% pertenece a la fuerza laboral global de la empresa; un 20% adicional es propiedad del cofundador chino de la empresa, Zhang. Dentro de la empresa matriz, la estructura exacta de TikTok no está clara.

El negocio estadounidense de TikTok podría estar valorado en entre US$40.000 millones y US$50.000 millones, según estimó Bloomberg Intelligence el año pasado, una cifra que podría ser aún mayor con su incipiente negocio de comercio electrónico. La lista de compradores en efectivo o en acciones es corta. Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc. tendrían dificultades para aprobar la revisión antimonopolio, al igual que Amazon.com Inc., ya que es un competidor de TikTok Shop. Oracle Corp., el actual socio de protección de datos de TikTok y antiguo pretendiente, tiene una alta carga de deuda por un acuerdo anterior.

También podría funcionar una TikTok privada e independiente, adquirida con una combinación de efectivo y deuda. La adquisición de Twitter, que incluyó alrededor de un tercio de la deuda en la compra de Elon Musk por US$44.000 millones, es un ejemplo reciente similar.

