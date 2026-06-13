¿Su dinero está seguro? Estas son las principales fallas de ciberseguridad

La ciberseguridad es un tema del hogar. No es algo aislado. Es una conversación que debemos tener en la cocina, en el comedor, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Foto: Imagen creada con IA

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La seguridad digital es un asunto que se debe tomar en serio. Un reciente estudio adelantado por Kaspersky, firma de seguridad informática, revela la vida digital de los colombianos.

Entre los hallazgos más relevantes del estudio se destaca que el 43 % de los colombianos comparte sus contraseñas y que el 86 % mantiene abiertas las sesiones en sus dispositivos móviles. Estas prácticas incrementan significativamente el riesgo de accesos no autorizados a correos electrónicos, redes sociales, aplicaciones financieras y plataformas empresariales, lo que puede derivar en fraudes, suplantación de identidad, robo de información sensible e incluso la pérdida de cuentas.

En entrevista con El Espectador, Carolina Mojica, gerente de productos en Kaspersky, dio detalles sobre los principales riesgos a los que están expuestos los colombianos en el entorno digital y compartió una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad de sus cuentas, dispositivos y finanzas personales frente al creciente avance de los ciberdelincuentes.

Le invitamos a responder la trivia que encontrará al final de esta nota para descubrir sus conocimientos sobre prevención.

¿Cuáles son las cifras más recientes sobre la vida digital de los colombianos?

Los colombianos venimos desarrollando un poco más de conciencia, y parte de eso se refleja en las estadísticas de nuestro estudio. El 72% ya cambia sus contraseñas con cierta regularidad, lo que indica mayor conciencia sobre los riesgos. Sin embargo, todavía no existe una verdadera higiene digital —como nosotros la llamamos— y siguen persistiendo muchas brechas.

De hecho, los propios usuarios son los principales amplificadores de los riesgos de ciberseguridad. Por ejemplo, el 43% de las personas comparte sus contraseñas, que son, literalmente, la llave de acceso a todo. Esto nos hace más vulnerables, especialmente en el entorno familiar, porque ya no hablamos de una amenaza que afecta solo al individuo, sino a toda la familia. En muchos hogares se comparten dispositivos —computadores, tablets, celulares— incluso con los niños, y eso representa una brecha enorme que los hackers han sabido aprovechar. Hoy ya no piensan solo en atacar sistemas corporativos, sino en identificar a los eslabones más débiles: las personas.

Otra cifra importante del estudio: el 86% de las personas no cierra las sesiones activas en sus dispositivos, especialmente en el móvil. Cuando terminamos de revisar el banco o una red social, simplemente pasamos a otra actividad sin cerrar la sesión, lo que deja una puerta abierta enorme para las ciberamenazas. En conclusión, sí hay más conciencia, pero aún estamos lejos de tener una conducta responsable y sistemática en materia de seguridad digital.

¿Qué hallazgos ha encontrado Kaspersky sobre cómo los colombianos usan su celular y cómo lo protegen frente a estos ataques?

El celular es, sin duda, el dispositivo más usado por los colombianos, y cada vez lo es más. Ya no es solo un teléfono: es el banco, la familia, las redes sociales, las amistades. Es absolutamente toda nuestra vida. Y por eso mismo es tan valioso para nosotros… y tan codiciado por los ciberatacantes.

Como ya mencionamos, no existen hábitos de cuidado suficientes. El 68% de las personas utiliza su celular para hacer transferencias en línea y el 99% lo usa para comunicarse digitalmente con su familia, incluyendo cuentas compartidas y acceso a información bancaria. Eso representa una brecha enorme.

Cuando no tenemos una higiene digital adecuada —cuando no protegemos bien nuestras contraseñas ni activamos la doble autenticación en aplicaciones bancarias—, un ciberatacante puede ingresar a través de una sola cuenta y, en cuestión de minutos, acceder a múltiples perfiles: redes sociales, datos bancarios, todo lo que tengamos en el dispositivo. Por eso es tan importante la prevención.

A esto se suma que el celular hoy se comparte con frecuencia: lo usamos nosotros, nuestros hijos, nuestra pareja, algún familiar. Cada préstamo es un factor de riesgo adicional.

¿Qué alertas o consideraciones deben tener en cuenta los colombianos? precisamente porque el uso del celular “personal” ya no es tan personal

Definitivamente no lo es. Cuando compartimos el dispositivo, lo ideal es contar con herramientas que permitan crear usuarios separados y proteger la información sensible. No significa que vaya a ocurrir algo malo, pero si le prestamos el celular a un niño pequeño, él puede, sin querer, exponer información importante.

Y aquí hay otro dato relevante: el 48% de los colombianos no lee los términos y condiciones al momento de descargar una aplicación. Esto es un riesgo enorme. Los niños y los adultos mayores son especialmente vulnerables, porque tienen menor conciencia sobre las amenazas digitales. Por eso es fundamental establecer reglas claras al compartir dispositivos: una sola aplicación comprometida puede poner en riesgo a toda la familia.

Hay otro fenómeno que viene cobrando mucho protagonismo: el aumento en la adopción de dispositivos IoT en los hogares. Cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes, asistentes de voz… Fácilmente un hogar hoy puede tener más de cinco o seis dispositivos conectados a su red Wi-Fi, y cada uno representa un vector de riesgo potencial. ¿Cómo analiza Kaspersky este fenómeno y qué recomendaciones dan?

Definitivamente los hogares tienen cada vez más dispositivos conectados, y eso representa un riesgo considerable. Las cámaras, por ejemplo: si hackean un sistema de seguridad, pueden acceder no solo al video, sino también al audio dentro del hogar. Hoy incluso hay electrodomésticos conectados a internet, y si alguien accede al celular desde el que se controlan, puede hacer lo que quiera dentro del hogar.

El mensaje es claro: la ciberseguridad es un tema del hogar. No es algo aislado. Es una conversación que debemos tener en la cocina, en el comedor, con nuestra pareja, con nuestros hijos.

Y más allá de los dispositivos IoT, está el tema de la inteligencia artificial. Cada vez es más difícil protegerse. Ya tenemos algo de conciencia frente a links sospechosos, pero ¿qué pasa si recibimos una llamada con la voz de nuestra mamá pidiéndonos que le consignemos dinero urgente? Probablemente actuemos sin cuestionar, porque la voz suena real. Los deepfakes de voz son cada vez más sofisticados, y los ciberatacantes saben exactamente cómo manipular emocionalmente a sus víctimas.

Hay otra modalidad que preocupa: el robo de cuentas de WhatsApp. Le roban a uno el perfil y comienzan a escribirle a familiares pidiéndoles dinero prestado…

Sí, esta modalidad viene creciendo de manera preocupante. Se basa en ingeniería social: generan urgencia, miedo, o simulan ser el banco o un servicio de mensajería. El usuario da clic y automáticamente entrega el acceso a su cuenta y a toda su información.

Como respuesta a esto, en Kaspersky desarrollamos una herramienta llamada Who Calls, que identifica y bloquea números fraudulentos —ya sea por llamada o por WhatsApp— gracias a una base de datos comunitaria que los propios usuarios van reportando.

¿Cuáles serían sus tres recomendaciones principales para que nuestros lectores se blinden en ciberseguridad este año?

La primera: proteger las contraseñas. Son la llave de nuestra casa digital. No usar la misma en todas las cuentas, cambiarlas periódicamente y no compartirlas.

La segunda: verificar antes de hacer clic. Cuando llegue un mensaje por texto o WhatsApp, revisar su procedencia a través de otros canales antes de actuar.

La tercera: cuidar la información que publicamos. Lo que compartimos en redes sociales es una ventana que los ciberdelincuentes aprovechan para personalizar sus ataques.

Y añado una cuarta: instalar una solución de ciberseguridad confiable que proteja no solo al individuo, sino a toda la familia.

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