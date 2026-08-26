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Economía
26 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.

Su seguro y el terremoto: qué cubre, qué no cubre y cómo activarlo paso a paso

Nueve de cada diez viviendas en Colombia no tienen seguro. Pero si usted tiene un crédito hipotecario o vive en propiedad horizontal, puede estar asegurado sin saberlo. Esto es lo que cubre su seguro y cómo activarlo.

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