26 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Su seguro y el terremoto: qué cubre, qué no cubre y cómo activarlo paso a paso
Nueve de cada diez viviendas en Colombia no tienen seguro. Pero si usted tiene un crédito hipotecario o vive en propiedad horizontal, puede estar asegurado sin saberlo. Esto es lo que cubre su seguro y cómo activarlo.
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