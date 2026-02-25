Sube el Bitcoin, pero algo inquieta al mercado tras el discurso de Trump

Sin embargo, incluso antes de que Trump abandonara el estrado, la fortaleza del mercado de criptomonedas había comenzado a decaer. Foto: AFP - DALE DE LA REY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bitcoin recortó parte de sus ganancias iniciales en Asia durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump ante el Congreso el miércoles, después de un salto matutino que desafió la presión sostenida.

Bitcoin subió más del 2% a aproximadamente $ 65,500 a la 1 p.m. en Singapur después de aumentar hasta un 3,52% antes del discurso de Trump, su mayor ganancia intradía desde el 13 de febrero. Ether subió más del 2,5% a USD 1,906, después de aumentar hasta un 4,84%.

Los tokens más pequeños también avanzaron con un sentimiento de mercado más positivo. Solana ganó hasta un 5,48%, mientras que XRP subió hasta un 3,53%, antes de reducir también sus ganancias.

El repunte inicial se produjo junto con un alza en las acciones antes del discurso sobre el Estado de la Unión, durante el cual Trump defendió su historial económico . Una decisión de la Corte Suprema que invalidó su capacidad para usar poderes de emergencia para imponer los llamados aranceles recíprocos —una iniciativa política clave— contribuyó a un desplome en los precios de las criptomonedas a principios de esta semana, después de que Trump invocara una autoridad diferente para afirmar que impondría aranceles globales del 15%.

Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, atribuyó las ganancias iniciales a las compras realizadas durante una caída de precios. “El alza probablemente refleja un comportamiento de compra durante la caída de precios tras la ola de ventas prolongada”, afirmó, añadiendo que alcanzar los USD 70.000 cambiaría la narrativa.

Sin embargo, incluso antes de que Trump abandonara el estrado, la fortaleza del mercado de criptomonedas había comenzado a decaer. El presidente, considerado un defensor de las criptomonedas al regresar a la Casa Blanca el año pasado, no mencionó los activos digitales en su discurso.

El sector mantiene la cautela. Las opciones de venta, con un valor cercano a los USD 230 millones y vencimiento el 6 de marzo, se concentraron en torno al nivel de los USD 58.000, según datos de Deribit, lo que indica una demanda de protección a la baja.

“La compra masiva de opciones de venta con vencimiento el 6 de marzo refleja la preocupación por un ataque estadounidense contra Irán”, declaró Sean McNulty, responsable de operaciones de derivados de Asia-Pacífico en FalconX. Las apuestas en Polymarket muestran un 37 % de probabilidades de un ataque estadounidense contra Irán para el 7 de marzo y un 48 % para el 15 de marzo.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.