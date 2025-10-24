Sube el precio de la gasolina y el diésel: estos son los nuevos valores

Los valores muestran un incremento promedio de COP 100 por galón frente a los establecidos en agosto. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio a conocer la estimación de precios de referencia para el galón de gasolina y ACPM en Colombia, que estarán vigentes a partir del 24 de octubre de 2025.

Los valores muestran un incremento promedio de COP 100 por galón frente a los establecidos en agosto, con variaciones leves entre ciudades.

Precios de referencia para el galón de gasolina

Pasto: COP 14.150 (+0,71 %)

Cúcuta: COP 14.366 (+0,63 %)

Barranquilla: COP 16.038 (+0,63 %)

Cartagena: COP 15.996 (+0,63 %)

Montería: COP 16.246 (+0,62 %)

Bucaramanga: COP 16.158 (+0,62 %)

Pereira: COP 16.341 (+0,62 %)

Ibagué: COP 16.311 (+0,62 %)

Medellín: COP 16.316 (+0,62 %)

Manizales: COP 16.368 (+0,61 %)

Bogotá: COP 16.393 (+0,61 %)

Villavicencio: COP 16.493 (+0,61 %)

Cali: COP 16.403 (+0,61 %)

Precio promedio para las 13 principales ciudades: COP 15.968

Precios de referencia para el galón de diésel

Villavicencio: $9.931 (+0,50 %)

Pasto: $9.578 (+0,50 %)

Ibagué: $9.848 (+0,50 %)

Medellín: $9.826 (+0,50 %)

Pereira: $9.848 (+0,50 %)

Manizales: $9.848 (+0,50 %)

Bogotá: $9.849 (+0,50 %)

Cali: $9.872 (+0,50 %)

Bucaramanga: $9.787 (+0,50 %)

Montería: $9.797 (+0,50 %)

Barranquilla: $9.762 (+0,50 %)

Cartagena: $9.744 (+0,50 %)

Cúcuta: $8.624 (+0,47 %)

Para hacer esta estimación, la CREG tiene en cuenta variables como el valor del ingreso al productor o importador de estos combustibles, el cual es fijado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como por el Ministerio de Minas y Energía.

“A partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de COP 10.772,52 por galón. Así mismo, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de COP $5,724.28 por galón.

En entrevista con El Espectador, el vocero nacional del gremio es estaciones de servicio Somos Uno,David Jiménez Mejía, explicó que estos últimos valores que da la CREG corresponden a los ingresos que recibe el productor por la refinación de la gasolina y el diésel.

En esto, la gasolina consolidó un repunte de COP 211, mientras que el diésel COP 20. “También disminuyó el ingreso al productor de biocombustibles, esto es, tanto alcohol carburante como biocombustible biodiesel derivado del aceite de palma, que hoy en día tiene una mezcla de 90-10, 90% fósil y 10% biocombustible”.

Jímenez detalla que cuando cambia el componente del ingreso al productor fósil, tanto del galón de gasolina corriente como de biodiesel, quiere decir que el Gobierno subsidia o desmonta subsidio por galón, ya que este es el componente del precio por galón de combustible que remunera directamente la actividad de refinación e importación de combustible en Colombia

“Cuando aumenta este componente, como es el caso actual de variación de precio publicado por la CREG, quiere decir que el Gobierno continúa con su política de desmonte gradual del subsidio al combustible y busca cubrir el déficit del Fepec generando, en este caso, un diferencial positivo entre el precio de paridad internacional y el precio interno, teniendo en cuenta que hoy en día el precio por galón de gasolina corriente en Colombia es más costoso que en los mercados internacionales”, concluye.

