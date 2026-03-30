Sube la tasa de usura en Colombia: este será el nuevo tope para abril

Según el Código Penal, la usura se constituye un delito, el cual puede acarrear penas de prisión, multas y la obligación de devolver los intereses cobrados en exceso. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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Tener claras las tasas de interés es clave para la administración de cualquier crédito. Mensualmente la Superintendencia Financiera de Colombia las actualiza y, recientemente, se publicaron las que regirán durante abril.

Para el crédito de consumo y ordinario, la superintendencia certificó un 17,84 % efectivo anual, lo cual representa un aumento de 83 puntos básicos frente a la que estaba vigente en marzo.

Las tasas para las otras modalidades

Crédito de consumo de bajo monto: 41,81% (efectivo anual)

Crédito productivo de mayor monto: 27,73% (efectivo anual)

Crédito productivo rural: 21,78% (efectivo anual)

Crédito productivo urbano: 38,80% (efectivo anual)

Crédito popular productivo rural: 45,87% (efectivo anual)

Crédito popular productivo urbano: 57,92% (efectivo anual)

Cobrar intereses por encima de la tasa de usura tiene consecuencias graves, tanto legales como financieras.

Según el Código Penal, esa práctica constituye un delito, el cual puede acarrear penas de prisión, multas y la obligación de devolver los intereses cobrados en exceso.

Eventuales contratos que establezcan intereses por encima del límite legal pueden ser objeto de nulidad parcial.

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