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Suben las tarifas en tres peajes de los Accesos Norte a Bogotá

Los peajes Andes, Fusca y Unisabana, en los Accesos Norte a Bogotá, actualizan su tarifa a partir de este miércoles. El incremento se aplicará de manera progresiva hasta julio de 2027.

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Redacción Economía
01 de julio de 2026 - 09:31 p. m.
Acceso Norte.
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Foto: Cortesía ANI
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Los peajes Andes, Fusca y Unisabana, ubicados en el corredor de los Accesos Norte a Bogotá, tienen nueva tarifa desde este miércoles 1 de julio de 2026.

El ajuste corresponde a un incremento contractual que ya estaba previsto, pero que el Ministerio de Transporte decidió no aplicar de un solo golpe: en su lugar, quedará distribuido en aumentos graduales hasta julio de 2027.

Los tres peajes que suben sus tarifas

Esta es la tarifa que estuvo vigente desde enero de 2026 y la que entró a operar este miércoles para los peajes Andes, Fusca y Unisabana, según la categoría del vehículo:

ICOP 15.200COP 16.100COP 900 5,92 %
IICOP 26.400COP 27.800COP 1.4005,30 %
IIICOP 17.500COP 18.700COP 1.2006,86 %
IV COP 37.100COP 38.100COP 1.0002,70 %
V COP 54.500COP 55.500COP 1.0001,83 %
VICOP 68.900COP 69.900COP 1.0001,45 %
VIICOP 75.900COP 76.900COP 1.0001,32 %

La medida rige para las estaciones de peaje de los proyectos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, administrados por la Concesión Accenorte I.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicaron que este ajuste en la tarifa reúne dos incrementos que ya estaban pactados desde antes en el contrato de concesión: uno de COP 2.500 (a pesos de diciembre de 2019), que debía cobrarse desde 2023, y otro de COP 700 (misma referencia), previsto para este año. En vez de cobrar los dos de un solo golpe, decidieron repartirlos en aumentos graduales hasta julio de 2027.

Según el documento, los recursos que se recauden con este ajuste tienen una destinación específica: financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II. Entre ellas están la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima y la construcción de la Perimetral de Sopó.

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Por Redacción Economía

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