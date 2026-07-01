Suben las tarifas en tres peajes de los Accesos Norte a Bogotá

Acceso Norte. Foto: Cortesía ANI

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Los peajes Andes, Fusca y Unisabana, ubicados en el corredor de los Accesos Norte a Bogotá, tienen nueva tarifa desde este miércoles 1 de julio de 2026.

El ajuste corresponde a un incremento contractual que ya estaba previsto, pero que el Ministerio de Transporte decidió no aplicar de un solo golpe: en su lugar, quedará distribuido en aumentos graduales hasta julio de 2027.

Los tres peajes que suben sus tarifas

Esta es la tarifa que estuvo vigente desde enero de 2026 y la que entró a operar este miércoles para los peajes Andes, Fusca y Unisabana, según la categoría del vehículo:

I COP 15.200 COP 16.100 COP 900 5,92 % II COP 26.400 COP 27.800 COP 1.400 5,30 % III COP 17.500 COP 18.700 COP 1.200 6,86 % IV COP 37.100 COP 38.100 COP 1.000 2,70 % V COP 54.500 COP 55.500 COP 1.000 1,83 % VI COP 68.900 COP 69.900 COP 1.000 1,45 % VII COP 75.900 COP 76.900 COP 1.000 1,32 %

La medida rige para las estaciones de peaje de los proyectos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, administrados por la Concesión Accenorte I.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicaron que este ajuste en la tarifa reúne dos incrementos que ya estaban pactados desde antes en el contrato de concesión: uno de COP 2.500 (a pesos de diciembre de 2019), que debía cobrarse desde 2023, y otro de COP 700 (misma referencia), previsto para este año. En vez de cobrar los dos de un solo golpe, decidieron repartirlos en aumentos graduales hasta julio de 2027.

Según el documento, los recursos que se recauden con este ajuste tienen una destinación específica: financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II. Entre ellas están la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima y la construcción de la Perimetral de Sopó.

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