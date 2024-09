“Subir el diésel es una decisión inevitable”: Mininterior tras reunión con gremios

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior Foto: Cristian Garavito

Este martes, delegados del Ejecutivo se sentaron con los gremios y las asociaciones de transportadores para oír las quejas de estos últimos sobre el alza de $1.904 en el precio del diésel que generó un paro camionero en el país. Con el ajuste en el precio, el costo por galón pasó de $9.456 a $11.360. Después del encuentro, los representantes de varias carteras, incluyendo Interior, Hacienda, Minas y Transporte, se reunieron con el presidente Gustavo Petro.

Pese al diálogo, no hubo acuerdo. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dijo que el Gobierno entiende que los pequeños camioneros vean golpeada su economía y que rechacen una medida que se venía aplazando desde hace cinco años, pero reafirmó que es necesario mantenerla: “Es una decisión inevitable, dolorosa, que este Gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace necesaria en la actual situación fiscal”.

El Gobierno reiteró el llamado al diálogo con los voceros de los gremios. “Esta mañana participaron desde las carreteras, las ciudades, las regiones y presencialmente casi 800 camioneros de distintas agremiaciones y cooperativas. Seguimos en esa tarea de escucharlos”, dijo.

De esta manera, el Gobierno se mantiene firme en su decisión de subir el diésel para acabar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y cuidar las finanzas públicas. El ministro dijo que el Gobierno defiende la protesta pacífica, pero pidió que se levanten los bloqueos, específicamente, solicitó que “no se afecte el derecho a la movilidad de los colombianos” y dijo que “tenemos que rechazar las vías de hecho”.

“No puede haber bloqueos permanentes en ninguna parte del país. Las autoridades de policía de todas maneras están en alerta para evitar que se cometan actos de vandalismo o de sabotaje en medio de estos bloqueos. Les pedimos que no olviden las razones humanitarias, el paso de ambulancias, de niños”.

El único avance lo dio a conocer la ministra de Transporte, María Constanza García, quien anunció que no habrá más incrementos en el ACPM en el corto plazo hasta que no haya un acuerdo con “soluciones claras”. Todavía no es claro qué pasará con el paro, durante la reunión que retomó en la noche de este martes el Gobierno con los gremios, varios representantes afirmaron que seguirán los bloqueos porque su solicitud es que se derogue el decreto con el que se hizo el primer incremento.

