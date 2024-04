¿Subirá el ACPM en mayo? Esto responde el ministro de Hacienda

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Supachai Panyaviwat

Durante el último día del congreso de Naturgas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, se refirieron a lo que sucederá con el precio del diésel.

Pese a que Enríquez dio a entender que habría un aumento para el ACPM en mayo, Bonilla lo desmintió. “En mayo no habrá incremento, primero se hará una revisión de los grandes consumidores del ACPM. El viceministro de Transporte no es el que saca las resoluciones de gasolina, no tiene nada que ver con eso”, puntualizó.

Según Bonilla, si este año no se aumenta el precio del diésel, dejaría un déficit de 12 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Aunque reconoció que ese cierre de la brecha puede tener impacto en la inflación.

“El año pasado con el aumento del precio de la gasolina se llegó una situación clara, si no hubiéramos tocado ese precio la inflación habría terminado en 7,3 %, por debajo dos puntos, pero el déficit sería nefasto. Es un juego entre el déficit y la inflación”, explicó el ministro de Hacienda.

Y añadió que lo que se espera con el ACPM, es que tenga un impacto indirecto en la inflación porque influirá en los costos de producción, en el rubro de transporte. “El impacto en la canasta y de precios al consumidor de se ve reflejado en el costo de los bienes que se trasladan”.

El impacto real, en condiciones normales, sería del 1,4 en la inflación si se ajustara todo el diésel solo en este año. Bonilla fue enfático en que hay áreas claves por examinar, en las que realmente se tendría impacto con la medida, como los sistemas de transporte masivo que afectan los precios de los tiquetes y en el transporte de alimentos.

🚚 La resistencia de los transportadores

En relación con las declaraciones emitidas por las carteras de Hacienda y Transporte, la Cámara Intergremial del Transporte Unidos (CITU) tiene algunos reparos.

El primero de ellos es que la economía atraviesa una crisis, particularmente en sectores de alta demanda de servicios de transporte, como la industria, la construcción y el comercio. “Superar estos desafíos implica mantener incentivos para la oferta, como la estabilidad en el precio del ACPM, así como desarrollar una nueva política de precios para este combustible”.

Otra preocupación central es que al ser el ACPM el principal combustible del país, aumentar su precio, excluyendo del ajuste a una parte del transporte de alimentos y a los sistemas de transporte masivo, “no mitigará la inflación de costos en el sector agropecuario ni el alza en los precios de los alimentos. Tampoco reducirá el impacto en los costos logísticos del comercio, la industria, la construcción y la minería, así como en el valor de los pasajes intermunicipales”.

Y es que puntualizan la importancia del ACPM en la actividad agropecuaria, el ACPM es un insumo fundamental para diversas labores como preparación de suelos, siembra, riego y recolección.

“Recientemente, se ha anunciado un mecanismo para focalizar los incentivos del ACPM en el transporte de alimentos, el cual se concentraría en camiones de menos de diez toneladas. Sin embargo, es importante destacar que los alimentos en Colombia no solo se transportan en camiones de menos de diez toneladas, y que no todos los productos pasan por las centrales de abastos, por donde se comercia el 20 % de la producción alimentaria; el resto se distribuye a través de otros canales”, agrega la Cámara.

Respecto a la canasta básica familiar, afirman que está compuesta por más de 400 productos y servicios, de los cuales aproximadamente una décima parte son alimentos básicos. Por lo que un aumento en el precio del ACPM tendría un impacto en el costo de casi todos los elementos de la canasta, con excepción de las comunicaciones.

En la producción de viviendas, la CITU sostiene que el transporte afecta directamente al 1,03 % del costo, pero indirectamente al 44 % (incluyendo maquinaria, equipo y materiales). Para la construcción de carreteras, el transporte representa directamente el 11,22 % de los costos, pero el aumento del precio del diésel también impactaría indirectamente en el 68 % del costo.

“El aumento en el precio del ACPM implicaría una disminución en los recursos disponibles para las familias de estudiantes que utilizan rutas escolares, y también provocaría un incremento en el costo del pasaje del transporte intermunicipal”, expresan.

La Cámara Intergremial del Transporte Unidos agremia a más del 80 % de las asociaciones de propietarios de camiones en Colombia, así como casi todas las agremiaciones de las empresas de transporte de carga y al 100 % de las representaciones del transporte intermunicipal.

