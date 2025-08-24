¿Subirá o bajará el dólar? Así se movería durante la última semana de agosto

El dólar sigue manifestando una alta dependencia a los aranceles de Trump y sus impactos en la inflación. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

La montaña rusa del dólar ha tendido a la baja en los últimos días. El viernes el billete verde cerró en $4.013, perdiendo cerca de $30 en dos semanas y aproximándose a estar por debajo de la barrera de los $4.000.

Según lo explicado por Jeisson Andrés Balaguera, quien es CEO de la banca de inversión Values AAA, el dólar ha mostrado una resistencia en los $4.050 así como un soporte en las últimas semanas de los $4.000, por lo que es posible que en los próximos días continúe manifestando un comportamiento similar.

Según el analista, entre las principales variables que impactan el precio del dólar está la balanza comercial de Estados Unidos, así como las tasas de interés impuestas por la Reserva Federal (Fed).

Sobre esto último hay que recordar la firme apuesta de Donald Trump por mantener altos los aranceles. Más allá del equilibrio comercial que busca el mayor mandatario con esta medida (que sus exportaciones se aproximen a igualar las importaciones), el fantasma de la inflación preocupa a los mercados (pues ahora se tiene que pagar más por los productos que vienen del extranjero).

De momento el coletazo inflacionario de los aranceles no se ha sentido con fuerza en Estados Unidos, y gran parte de esto se debe a las prórrogas que dio el mayor mandatario para la entrada en vigencia de los mismos, amén de que el grueso de los mayores costos sigue siendo asumido por los comerciantes.

No obstante, la falta de sostenibilidad de esta nueva realidad económica haría que esos costos extra terminen siendo trasladados a los consumidores finales, haciendo que la carestía resuene en el territorio de ese país norteamericano.

Aquí es cuando entran a jugar las tasas de interés, ya que una de las principales funciones de la Reserva Federal es controlar la inflación mediante las tasas de interés. En suma: si la inflación sube, también lo hacen las tasas. En suma, si la inflación sube las tasas suben.

El problema con esto es que las altas tasas desestimulan la inversión que se hace desde el extranjero en países como Colombia, lo que a su vez presiona a que el valor del billete verde suba, en la medida en que hay una menor circulación de los mismos en el territorio nacional.

Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos meses ha sido una devaluación generalizada del dólar, en gran medida por esa incertidumbre política y económica que persiste en Estados Unidos.

En Colombia hay otras variables propias que han impactado en el fortalecimiento del peso colombiano, como el aumento de las exportaciones y los picos históricos en la recepción de remesas.

Según lo explicado por el analista, se espera que el dólar continúe rondando esta semana la barrera de los $4.000. Si se da una ruptura, es decir, si logra ubicarse por debajo de ese umbral, el billete verde podría alcanzar un rango promedio de $3.950.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, adelantada por Fedesarrollo, muestra que el dólar seguirá moviéndose entre los $4.028 y los $4.083, siendo los $4.050 la respuesta media.

Para el cierre del año se estima que la divisa estará en los $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior, que fue de $4.190.

