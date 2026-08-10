¿Subirá o bajará el dólar esta semana? Estas son las señales

Lo que ocurra con el conflicto en Oriente Medio será clave para el dólar en los próximos días. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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El dólar se mantiene débil. La divisa todavía se ubica por debajo de la barrera de los COP 3.200, perdiendo cerca de COP 150 en los últimos 30 días.

Muchos analistas coinciden en que parte importante de esto se explica por el denominado “carry trade”, que es una estrategia en la que los inversionistas piden prestado dinero donde las tasas de interés son bajas para invertirlo donde las tasas son más altas, ganando así dinero con la diferencia. Dado que las tasas de interés en Colombia se han mantenido altas, esto lo ha convertido en un destino atractivo para estos capitales.

Su impacto sobre el dólar se produce porque hay una mayor entrada de capitales, lo que eleva la demanda por pesos para realizar las inversiones. Este desequilibrio entre oferta y demanda ejerce presión a la baja sobre la tasa de cambio y favorece la apreciación del peso colombiano.

Según lo explicado por Daniel Londoño Tapia, quien es Country Manager de Global66, la semana la definió lo que pasó el viernes, pues el Banco de la República hizo dos cosas al tiempo y las dos apuntaron contra el peso.

Primero, mantuvo la tasa en 12% cuando el mercado descontaba un alza de 50 puntos básicos, con cuatro votos por la pausa y tres por subir. Se esperaban cuatro para subir y tres para pausa.

Segundo, anunció un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta USD 4.000 millones a dos años, con subastas mensuales por USD 400 millones.

“Villar fue explícito sobre el motivo: la apreciación del peso excede la de varias monedas comparables y está ayudando a contener la inflación”, explicó.

El petróleo también ha sido una variable determinante. El barril de referencia Brent se desplomó el pasado martes 5,26 %, llegando a los USD 79,36, después de que el secretario del Tesoro dijera que un acuerdo para reabrir Ormuz podría firmarse en cuestión de horas.

Lo que ocurra con el petróleo es determinante para el dólar en Colombia, pues no hay que perder de vista que el combustible conforma el principal producto de exportación. Un barril más barato implica un menor ingreso de dólares al país.

Por su parte, el CEO de Values AAA, Jeisson Andrés Balaguera, coincide en que lo que pase con el conflicto en Oriente Medio será determinante.

“La disminución de estas tensiones resta presión sobre los precios del petróleo y fortalece a las monedas emergentes”, explica.

También detalla que hay que ponerle la lupa a los movimientos de divisas internacionales, pues hubo un fuerte impacto tras la intervención coordinada entre EE. UU. y Japón, lo cual generó fluctuaciones en el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar a nivel global).

“En Colombia, factores macroeconómicos, como el reciente reporte del DANE que mostró un crecimiento del 7% anual en las exportaciones para junio, así como el panorama de ajustes al gasto público y temas fiscales, siguen estando en el radar de los inversionistas”, añade.

¿Qué se espera para la próxima semana?

Balaguera señala que el rumbo de la moneda para esta semana estará atado a la agenda económica de Estados Unidos, siendo el mercado laboral el principal protagonista.

“El reporte de las Nóminas No Agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) que se publicará este viernes definirá el tono de los mercados para la próxima semana. Adicionalmente, se espera que, si el optimismo en torno a los ceses al fuego en Medio Oriente se mantiene y el precio del petróleo internacional se estabiliza, se refuerce un escenario favorable que le permita al peso colombiano ganar terreno, manteniendo la divisa cerca de la barrera de los $3.150 a $3.200”, detalla.

El análisis de Tapia, resalta que será interesante ver los ecos que haya generado la posesión de Abelardo de la Espriella en las cotizaciones del lunes.

Otro dato clave para este lunes será el de la inflación, que publicará el DANE a las 6 de la tarde. Se considera determinante porque dará luces sobre las próximas decisiones que tomaría la Junta Directiva del Banco de la República en torno a las tasas de interés, lo que podría estimular o frenar el fenómeno del carry trade.

“En lo monetario, con la pausa entregada el diferencial deja de abrirse pero sigue siendo ancho, y la puerta a otra alza queda abierta según lo que muestre la inflación. En lo externo, el desenlace de Ormuz y la reacción del dólar global al dato de empleo. El escenario base es un rango entre $3.120 y $3.240, con el piso donde el mercado lo probó hoy y espacio de rebote hacia la parte alta si el discurso del viernes deja dudas fiscales o si el empleo americano sale fuerte y queda la puerta abierta para mantener o subir tasas en EEUU”, anticipa.

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