Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Subsidios o empleo? Esto explica por qué la pobreza monetaria cayó a mínimos históricos

El DANE confirmó este viernes la mayor caída de la pobreza monetaria en años: en 2025, el 28 % de los colombianos vivía en esa condición, frente al 31,8 % de 2024, y la pobreza extrema bajó de 11,7 % a 9,6 % en el mismo periodo. De fondo, los ingresos laborales fueron el principal motor de esa mejora, mientras los subsidios estatales se redujeron en todos los niveles de ingreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
12 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
El ingreso per cápita de los hogares colombianos creció 9,6 % en términos reales entre 2024 y 2025, pasando de COP 1.169.770 a COP 1.281.590 mensuales. Imagen de referencia.
El ingreso per cápita de los hogares colombianos creció 9,6 % en términos reales entre 2024 y 2025, pasando de COP 1.169.770 a COP 1.281.590 mensuales. Imagen de referencia.
Foto: Natalia Romero Peñuela

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene una forma de definir quién es pobre en Colombia: si sus ingresos no superan COP 482.041 mensuales por persona, ese hogar está en pobreza monetaria. Son menos de COP 16.100 diarios para cubrir una canasta básica de bienes y servicios como comida, transporte, vivienda y ropa.

Hay una situación todavía más crítica: la pobreza extrema. Quien no alcanza a ganar COP 236.580 mensuales por persona (menos de COP 7.900 diarios) no tiene ingresos suficientes ni siquiera para cubrir las...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Pobreza en Colombia

Pobreza

Desigualdad

Coeficiente Gini

Empleo

Empleo en Colombia

 

omar ortega(69304)Hace 55 minutos
Entonces decidimos queremos seguir mendigando los subsidios de uribe y con pagos pauperrimos o le seguimos apostando al cambio, volvemos a la falsa seguridad con los falsos positivos, le apostamos a la universidad pública o a la disminucion del presupuesto para la U pública y que se privaticen las universidades, queremos ser 3l patio trasero de los gringos o le apostamos a una menor dependencia gringa, cuando vayan a votar piensen que quieren
UJUD(9371)Hace 1 hora
Hay que continuar con el gobierno progresista. Iván Cepeda no nos defraudará.
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Nuestra patria es de todos, con Petro se dió el quiebre, los ingresos laborales en cada familia han subido significativamente, soy gratitud de haber dado mi voto a mi filosofía Progresista, me alegra que millones de colombia en estos cuatro años tengan mayor dignidad, impacta a niños, ancianos, al núcleo familiar. Mi voto por la continuidad y la mejora por una patria mas digna, más justa, Ivan Cepeda presidente
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.