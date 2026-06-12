¿Subsidios o empleo? Esto explica por qué la pobreza monetaria cayó a mínimos históricos

El ingreso per cápita de los hogares colombianos creció 9,6 % en términos reales entre 2024 y 2025, pasando de COP 1.169.770 a COP 1.281.590 mensuales. Imagen de referencia. Foto: Natalia Romero Peñuela

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene una forma de definir quién es pobre en Colombia: si sus ingresos no superan COP 482.041 mensuales por persona, ese hogar está en pobreza monetaria. Son menos de COP 16.100 diarios para cubrir una canasta básica de bienes y servicios como comida, transporte, vivienda y ropa.

Hay una situación todavía más crítica: la pobreza extrema. Quien no alcanza a ganar COP 236.580 mensuales por persona (menos de COP 7.900 diarios) no tiene ingresos suficientes ni siquiera para cubrir las...