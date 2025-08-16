Superfinanciera lanzó nueva herramienta para prevenir fraudes: lo que debe saber

Si le exigen entregar dinero como requisito previo para que le desembolsen un crédito es muy probable que esté ante un falso prestamista. Foto: Getty Images - Getty Images

La Superintendencia Financiera puso al servicio de la ciudadanía el micrositio “¡Alerta! Ofertas fraudulentas”. El objetivo de la entidad es brindarles más herramientas a los consumidores financieros.

Esta nueva herramienta, como señaló la Superfinanciera, brinda información “para identificar supuestas ofertas de dinero fácil mediante propuestas de inversión fraudulentas o acceso rápido a presuntos créditos en los que no exigen mayores requisitos ni garantías y ofrecen tasas de interés atractivas, pero cuyo objetivo final es obtener dinero de las personas interesadas sin entregar nada a cambio”.

¡Alerta! Ofertas fraudulentas

El micrositio de la Superfinanciera presenta la información dividida en cuatro secciones: pirámides y captación ilegal, engaños con criptoactivos y forex, actividad aseguradora no autorizada y falsos prestamistas.

En cada sección el consumidor encontrará definiciones de las actividades ilegales, recomendaciones para no caer en engaños, señales de alarma, guías explicativas de cómo denunciar y un espacio para poner a prueba los conocimientos con una autoevaluación.

Para acceder al micrositio ¡Alerta! Ofertas fraudulentas los ciudadanos pueden ingresar a la dirección web de la Superintendencia ( www.superfinanciera.gov.co ) y hacer clic en el botón naranja “Personas”.

Las medidas de la Superfinanciera

Entre 2024 y el primer semestre de este año, la entidad expidió 13 medidas administrativas, en las que ordenó la suspensión de actividades que constituyen captación ilegal de recursos del público, en las que resultaron afectadas 938 personas por un monto de al menos $30.678 millones.

En ese mismo periodo, Superfinanciera recibió 417 quejas por casos relacionados con falsos prestamistas y 2.741 consultas por supuestos esquemas de captación no autorizada de dinero del público.

Entre 2024 y 2025 se han realizado 23 jornadas de la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, liderada por la Superfinanciera, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta semana, en una de las jornadas en la Universidad del Rosario, en Bogotá, se lanzó el micrositio.

