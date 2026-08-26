Superintendencia de Subsidio advierte posible red de corrupción en Comfenalco Antioquia

Natalia López, superintentente (e) de Subsidio. Foto: Ministerio de T

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La superintendente del Subsidio Familiar (e), Natalia López Fuentes, quien también se desempeña como ministra de Trabajo, alertó este martes sobre la posible existencia de una red de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Antioquia (Comfenalco Antioquia).

Según lo denunciado por López, hay indicios de que al interior de la mencionada caja opera una “estructura de intereses políticos corruptos”, la cual es conocida como ‘La telaraña azul’ y de la que, dice, es cercana al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Lo que denuncia la superintendente encargada es que esta supuesta red estaría buscando mantener el control de Comfenalco Antioquia y saquear más de COP 1 billones de los trabajadores de esta y otras cajas del país.

López dice que ocurrió un hecho que debe investigarse: se filtró la designación de la persona que asumiría la dirección administrativa y, antes que pudiera formalizarse, esa persona fue retirada de forma sorpresiva.

La funcionaria también señaló que para la asamblea general, que estaba agendada para el próximo 31 de agosto, el nuevo interventor ordenó suspenderla mientras se adelanta una revisión financiera, jurídica y administrativa de la caja.

“Sin embargo, se presentó una tutela y en menos de 24 horas un juez promiscuo municipal de Heliconia, Antioquia, de manera sorpresiva ordenó como medida provisional mantener la fecha, hora, lugar y orden del día de esa asamblea”; señala, al agregar que esta sucesión de hechos no pueden tratarse como una simple coincidencia.

López dice tener información y pruebas que entregará a la Fiscalía, con la intención de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se determine quiénes estarían detrás de esto, y qué responsabilidades existirían.

“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político, es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que se la tomen ni que saquen sus recursos. la vamos a defender”, concluyó.

Sobre este tema también se pronunció el presidente intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López. Dijo que no se puede permitir que Comfenalco termine al servicio de la política, por lo que se debe despolitizar la caja.

“Siempre hemos promovido que Comfenalco pertenece a los empresarios y debe ser gestionada por estos y los trabajadores. Además, merece independencia y autonomía”, dijo.

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