Superservicios le pone la lupa a la operación de los embalses

La represa del Urrá llegó a la cota de rebose, mientras que en municipios como Canalete las aguas han tapado las viviendas, tras la creciente de afluentes. Foto: Archivo particular-captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia del gerente de Urrá, en medio del aumento de las lluvias y de los vertimientos de agua realizados por la empresa, la Superintendencia de Servicios ha incrementado sus labores de inspección y vigilancia.

Recientemente, la autoridad informó que inició las indagaciones preliminares para verificar la gestión que las generadoras eléctricas le están dando a los embalses.

“Estas actuaciones se centran en analizar de manera integral el comportamiento operativo y comercial de los embalses, se evalúan los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, las disponibilidades declaradas, los volúmenes útiles y totales de almacenamiento, así como la relación entre dicha información y las condiciones reales del sistema”, señaló la superintendencia.

La autoridad también pondrá la lupa sobre el presunto incumplimiento del reglamento de operación del Sistema interconectado Nacional (SIN), además de la normativa técnica y regulatoria vigente, especialmente en lo que tiene que ver con la aplicación de las denominadas “curvas guías máximas y mínimas y operación”, es decir, los niveles más altos y bajos de agua con los que pueden operar estas centrales; así como las máximas y mínimas de descarga.

Con esto, se buscará establecer si estas empresas le están dando un uso eficiente y responsable al recurso hídrico en el actual escenario.

“Esta verificación permite determinar si las empresas cuentan con instrumentos adecuados para la identificación, prevención, mitigación y atención de riesgos asociados a la operación de embalses, incluyendo de manera especial la gestión de riesgos por inundaciones aguas abajo, así como la existencia de protocolos, planes de contingencia y medidas operativas que propenden por la seguridad de la infraestructura y la continuidad del servicio frente a eventos críticos o situaciones de emergencia”, concluyó la superintendencia.

Se inicia proceso sancionatorio contra Urrá S.A.

Este lunes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que inició un proceso sancionatorio contra Urrá S.A., la empresa encargada de la operación del embalse Urrá I.

Irene Vélez Torres, directora de la entidad, aseguró, citada en un comunicado de prensa, que “como Autoridad ambiental hemos hecho seguimiento riguroso a las actuaciones de la empresa Urrá. Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental. Por eso, una vez presentada la emergencia en Córdoba, ordené a mi equipo realizar una visita a territorio. En ella pudimos identificar que cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas”.

La ANLA también precisó que, desde el año 2020, se ha realizado un monitoreo a este embalse, mediante el cual se ha registrado un comportamiento recurrente de sobrepasas las reglas de operación, es decir, de sobrepasar estos niveles máximos de almacenamiento de agua, lo cual representa un riesgo, pues pone en peligro a las poblaciones de aguas abajo, ante la amenaza de desbordamiento o aumento en las descargas producto de un incremento considerable en las precipitaciones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.