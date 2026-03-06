Superservicios pide aprovechar embalses con mayor agua para bajar costos de energía

A pesar de que se registraron 13 días consecutivos de vertimientos, la central de Betania no generó energía al 100 % de su capacidad instalada. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La Superintendencia de Servicios Públicos continúa recorriendo los diferentes embalses del país para evaluar su situación en medio de la actual temporada de lluvias.

En ese contexto, este viernes el superintendente Felipe Durán visitó el embalse de Betania, en Huila, donde evidenció que, a pesar de que se registraron 13 días consecutivos de vertimientos, la central no generó energía al 100 % de su capacidad instalada.

Según explicó la entidad, este tipo de situaciones puede tener efectos en los precios de la energía que pagan los usuarios, ya que en periodos de abundantes lluvias las hidroeléctricas tienen mayores condiciones para generar electricidad de forma más eficiente.

“Reiteramos el llamado a que, en épocas de altos caudales de entrada a los embalses y altos volúmenes útiles, se genere energía al máximo de la capacidad instalada y a precios eficientes, que impacten positivamente a los usuarios y también permitan con precios bajos ser despachados por XM”, manifestó el superintendente.

El embalse de Betania se abastece de los ríos Guarapas, Suaza, Páez, Magdalena y Yaguará; es operado por Enel Colombia y provee el 5 % de la demanda de energía del país. Cuenta con una capacidad efectiva de 540 megavatios y durante lo que va corrido de marzo ha mantenido un volumen útil diario entre el 77 % y el 80 %.

“De acuerdo con el mandato del presidente Gustavo Petro, buscamos garantizar una gestión eficiente del agua y de la generación de energía, cuidando que el comportamiento de los prestadores no afecte la continuidad y calidad de este servicio público y no se trasladen costos ineficientes a los usuarios”, concluyó el funcionario.

