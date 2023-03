Supertransporte se alista para intervenir a Viva

Imagen de referencia. / Mauricio Dueñas - EFE Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Superintendencia de Transporte trabaja en un documento que cambiaría el rumbo de Viva. Este diario pudo establecer que el contenido de ese documento es la intervención de la Supertransporte a la empresa de transporte aéreo. Estas páginas, en las que quedaría fundamentada la intervención, serían un paso fundamental para superar la crisis que ha dejado la decisión de la aerolínea de suspender todas sus operaciones.

La decisión de intervenir a Viva se habría tomado en una reunión extraordinaria que ocurrió en la mañana de este jueves 2 de marzo, en la que todos los abogados y asesores le recomendaron a la superintendente, Ayda Lucy Ospina, que su actuación en este caso no podía esperar un día más. No es para menos: la crisis tiene a miles de pasajeros varados en aeropuertos y su solución no está nada clara.

La minucia de la resolución en la que la Superintendencia dejará claro los alcances y el piso jurídico para intervenir a Viva es lo que están discutiendo en este momento los funcionarios. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad le confirmaron a este diario que la decisión es un hecho. Por esa razón, los abogados y asesores que le recomendaron a Ospina actuar de inmediato y se volverán a reunir en la tarde de este mismo jueves para revisar el documento de la intervención y poder notificarlo.

“Hay muchas presiones en este momento. No solo las de las empresas, y aquí incluyó a Avianca, sino del mismo gobierno y la Aerocivil. La situación es crítica y la decisión de intervenir a Viva no es fácil. Sin embargo, se ha evidenciado una crisis en el sector en la que, a falta de decisiones empresariales, el Estado tiene que actuar para proteger, sobre todas las cosas, los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados”, explicó una funcionaria de la entidad.

¿Para qué sirve la intervención de la Superintendencia?

En términos prácticos, la decisión que se notificaría esta tarde tiene implicaciones cruciales en la situación actual de Viva. Por un lado, la Superintendencia tomaría el control administrativo, financiero y operativo de la empresa. Incluso, explicaron fuentes, podría remover a los administradores y nombrar ellos mismos a un nuevo gerente. Esto podría servir, agregan funcionarios, para garantizar que los usuarios que tenían comprados tiquetes, puedan acceder a una compensación.

La intervención también podría revisar la situación financiera de Viva para saber si es cierto que no tiene cómo responder por esos pasajes comprados y, también, establecer si es verdad que están en crisis. Además, otro de los impactos que tendría la intervención de la Superintendencia a Viva es que “podría dejar claro cuál es realmente el papel que tiene Avianca en esta crisis aérea”, agregó la funcionaria que pidió anonimato para proteger su trabajo.

La abogada recordó que esta historia arranca “porque estas dos empresas anuncian una fusión, pero hoy no es claro qué tan unidas están y si es cierto que, sin el permiso de la Aerocivil, terminaron fusionadas en una operación completamente ilegal”. Por esta razón, explicaron fuentes de la Superintendencia, no se descarta que en la decisión de esta tarde, la entidad también tome cartas sobre el asunto y le pida explicaciones a Avianca.

La novela de Viva tiene un nudo largo

La novela empresarial de Viva empezó hace meses y no se sabe cuándo va a terminar. La noticia de que dejaría sus aviones en tierra tras 10 años en el mercado llegó de sorpresa, pero después de otros anuncios que ya evidenciaban crisis: su entrada en un proceso de reorganización empresarial; la salida de su CEO, Félix Antelo; la manifestación de interés de JetSmart y Latam y los múltiples llamados de esta aerolínea y de Avianca a la Aerocivil para que aprobara una integración que para los expertos es a todas luces anticompetitiva.

Viva y Avianca le solicitaron hace ocho meses a la Aeronáutica Civil permiso para integrarse bajo la figura de empresa en crisis, en abril de 2022 ya habían anunciado que los derechos económicos de Viva pasarían al mismo holding de Avianca. En noviembre, la autoridad dijo que no a la operación por considerar que implicaría riesgos para la competencia en el mercado y, por ende, para los consumidores. Avianca apeló. Sin embargo, el país nunca conoció esa decisión en segunda instancia, pues la autoridad aeronáutica anuló su primera decisión por “inconsistencias” en el trámite.

En este punto, Viva se mantenía en que su única opción para sobrevivir era Avianca. Sobre esta operación también tiene el ojo puesto la Superintendencia de Industria y Comercio, en diciembre pasado abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra las dos aerolíneas. La entidad tiene pruebas que indican que las empresas, en la práctica, ya se integraron y que, además, crearon “una ficción legal” para mostrar que sus derechos económicos y políticos estaban en diferentes manos, cuando en realidad no es así.

Vale recordar, que este miércoles, la SuperTransporte también abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra la aerolínea de bajo costo porque encontró, entre otras cosas, que la suspensión de operaciones no se acompañó de información oportuna y precisa para los usuarios. La entidad, además, le había ordenado a Viva desarrollar un Plan de Atención a Usuarios. El primer comunicado de Viva tras dejar todos sus aviones en tierra tenía más de 700 palabras y mencionaba en tres ocasiones a los usuarios, pero en ninguna les ofreció disculpas.

