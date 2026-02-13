Suspensión del salario mínimo: las claves para entender cómo llegamos hasta acá

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Este viernes el Consejo de Estado sorprendió al país al ordenar una suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026.

Se trata de una medida cautelar que se da en medio de una demanda contra el aumento del mínimo que, argumentó el accionante, no se hizo considerando los criterios técnicos que señala la ley para este tema.

Según encontró la Sección Segunda del Consejo de Estado, la medida cautelar es necesaria para evitar los pagos ordenados por una decisión del Gobierno que no habría sido expedida con los requisitos de...