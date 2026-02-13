Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Suspensión del salario mínimo: las claves para entender cómo llegamos hasta acá

El camino que condujo hasta la decisión sobre el mínimo que tomó el Consejo de Estado se puede rastrear hasta julio del año pasado. Estos son los factores para entender el contexto de esta trascendental decisión judicial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta y Diego Ojeda
13 de febrero de 2026 - 04:31 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Este viernes el Consejo de Estado sorprendió al país al ordenar una suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026.

Se trata de una medida cautelar que se da en medio de una demanda contra el aumento del mínimo que, argumentó el accionante, no se hizo considerando los criterios técnicos que señala la ley para este tema.

Vínculos relacionados

Crédito de vivienda en Colombia: las cinco estrategias para pagar menos intereses
Salario mínimo: así responde el Gobierno a la decisión del Consejo de Estado
Consejo de Estado suspenderá decreto de salario mínimo y ordena a Petro expedir uno nuevo

Según encontró la Sección Segunda del Consejo de Estado, la medida cautelar es necesaria para evitar los pagos ordenados por una decisión del Gobierno que no habría sido expedida con los requisitos de...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

salario mínimo

Salario mínimo en Colombia

consejo de estado

suspensión salario mínimo

Trabajo en Colombia

Inflación

Inflación en Colombia

PremiumEE

 

micorriza(d243q)Hace 6 minutos
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE YA!!
micorriza(d243q)Hace 6 minutos
Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?que incluía el plan?sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor de uribe?Entrampamientos?Lawfare?mala prensa, desinformación?¿bloqueo a reformas?¿apoyo terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿cortes e ias cooptadas?¿consejo de estado empresarial?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.