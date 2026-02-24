Publicidad

Tarifas de la vigilancia privada podrían cambiar en Colombia: esto se sabe

En entrevista con El Espectador, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez, explicó cómo el aumento del salario mínimo está impactando los costos del sector y anticipó que el Gobierno está revisando la fórmula con la que se calculan las tarifas mínimas del servicio de vigilancia privada, con el fin de introducir esquemas diferenciales.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
24 de febrero de 2026 - 06:29 p. m.
Larry Sadit Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Foto: Cortesía Supervigilancia

En casi cualquier conjunto residencial o edificio de apartamentos del país hay alguien que abre la puerta del edificio a las cinco de la mañana, recibe el “corrientazo” que llega a domicilio en horas de la tarde y hace la ronda cuando todos duermen.

Es el o la guarda de seguridad, y muchos residentes cruzan más palabras con estas personas que con sus propios vecinos. Para bien o para mal, sobre los hombros de estos trabajadores recae buena parte de la sensación de seguridad en un conjunto.

Esa presencia permanente, 24 horas y siete días a la...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
