Tarifas de la vigilancia privada podrían cambiar en Colombia: esto se sabe

Larry Sadit Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Foto: Cortesía Supervigilancia

En casi cualquier conjunto residencial o edificio de apartamentos del país hay alguien que abre la puerta del edificio a las cinco de la mañana, recibe el “corrientazo” que llega a domicilio en horas de la tarde y hace la ronda cuando todos duermen.

Es el o la guarda de seguridad, y muchos residentes cruzan más palabras con estas personas que con sus propios vecinos. Para bien o para mal, sobre los hombros de estos trabajadores recae buena parte de la sensación de seguridad en un conjunto.

Esa presencia permanente, 24 horas y siete días a la...