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Tasa de usura para julio de 2026: así quedó el interés máximo para los créditos

Que no le cobren demás, estas son las tasas que regirán durante el mes de julio.

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Redacción Economía
30 de junio de 2026 - 10:06 p. m.
Para el crédito de consumo y ordinario, la máxima tasa establecida por la superintendencia es del 19,19 % efectivo anual.
Para el crédito de consumo y ordinario, la máxima tasa establecida por la superintendencia es del 19,19 % efectivo anual.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images
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La Superintendencia Financiera de Colombia publicó recientemente la certificación bancaria corriente que estará vigente durante el mes de julio.

Para el crédito de consumo y ordinario, la máxima tasa establecida por la superintendencia es del 19,19 % efectivo anual, la cual no representa variaciones si se compara con la tasa que rigió en junio.

Estas son las certificaciones para cada una de las modalidades

Crédito de consumo de bajo monto: 41,77 %

Crédito productivo de mayor monto: 27,51 %

Crédito productivo rural: 21,83 %

Crédito productivo urbano: 38,77 %

Crédito popular productivo rural: 45,83

Crédito popular productivo urbano: 55,48 %

Tenga en cuenta que la usura es un delito tipificado en el código penal. Quien reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimular, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Por Redacción Economía

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