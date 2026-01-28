Entre presiones y cautela: ¿cuál es la visión que la Fed tiene de la economía de EE.UU.?

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, durante la rueda de prensa posterior al anuncio de la decisión sobre tasas de interés. Foto: EFE - SHAWN THEW

Sin mayores sorpresas, la Reserva Federal (Fed) decidió dejar quietas sus tasas de interés en su más reciente decisión, luego de dos días de reuniones del comité que analiza cómo manejar los tipos en la mayor economía del mundo.

La decisión se alinea completamente con las expectativas de mercado. Sin embargo, las sorpresas llegaron por los buenos comentarios sobre el desempeño de la economía estadounidense, dejando en vilo un posible ciclo de recortes en el futuro más inmediato.

Vale recordar acá que esta pausa en los recortes se produce luego...