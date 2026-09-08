Tatyana Orozco es la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Tatyana Orozco es la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Foto: LinkedIn de Taryana Orozco.

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Este martes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que su junta directiva designó a Tatyana Orozco como nueva presidenta ejecutiva. La economista asumirá el cargo el próximo 14 de septiembre, en reemplazo de María Consuelo Araujo, quien dejó la presidencia para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

En su hoja de vida figura la dirección del Departamento Nacional de Planeación, así como habilidades en liderazgo de programas sociales y la conversión de recursos en resultados para las regiones.

“Conoce cómo se planea, cómo se financia y cómo se ejecuta la infraestructura en Colombia, y llega a la cámara en el momento en que esa experiencia es exactamente la que el sector necesita”, detalló la CCI.

La Cámara también señaló que adoptará una hoja de ruta acorde con las nuevas realidades que enfrenta el país, entre ellas, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Estos son los seis puntos que incluirá en la agenda:

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto

El aporte técnico al nuevo Plan Nacional de Desarrollo

La terminación de los proyectos en curso, en concesiones y en obra pública y desarrollo de nuevos proyectos estratégicos para el país

Reglas claras y transparentes en la contratación, con el Observatorio de Contratación de la CCI como herramienta

La transformación empresarial a partir de la innovación y las nuevas tecnologías

La ampliación del sector hacia el agua, el modo férreo, la infraestructura social y los mercados internacionales.

“Dentro de esta agenda, la Cámara gestionará con prioridad inmediata dos asuntos: el impulso a las iniciativas privadas como palanca para acelerar la infraestructura sin presionar el presupuesto público; y el cumplimiento oportuno de los compromisos económicos vigentes, en las concesiones y en los contratos de obra pública, condición indispensable para que los proyectos avancen y las empresas del sector, en especial las pymes, conserven su capacidad de ejecución”, señala la cámara.

También se subrayó que Colombia viene creciendo por debajo de su promedio histórico, al tiempo en que la inversión productiva acumula años en caída y con cuellos de botella logísticos notorios.

Para superar estos desafíos, la Cámara pondrá sobre la mesa del Gobierno Nacional una propuesta basada en el impulso a la infraestructura como motor de crecimiento, aprovechando el modelo de concesiones y las vigencias futuras para avanzar en nuevos proyectos sin exigir un mayor esfuerzo fiscal inmediato al Estado. El gremio aseguró que trabajará de manera articulada y constructiva con el Gobierno, como lo ha hecho durante más de dos décadas.

“La Cámara Colombiana de la Infraestructura reúne a toda la cadena de valor del sector, de las grandes concesiones a las pymes de las regiones, y llega a este nuevo ciclo con un mensaje único: la infraestructura mueve la economía, genera empleo y reduce la pobreza. Esa es la visión que la doctora Orozco liderará con la orientación de la Junta Directiva”, concluyó.

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