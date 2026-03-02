Telecomunicaciones: entre el auge de la IA y el riesgo de desaceleración del mercado

Antes de preparar la llegada del 6G, y el avance veloz de la inteligencia artificial integrada en los teléfonos, los fabricantes tienen que lidiar con una subida del precio de los chips de memoria RAM. Foto: EFE - Alejandro García

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Congreso Mundial de la telefonía Móvil (MWC), la gran cita anual de las telecomunicaciones, abre este lunes en Barcelona para una edición en la que la inteligencia artificial en las telecomunicaciones centrará los debates.

El evento, que celebra su vigésimo aniversario en la capital de la región española de Cataluña, acogerá a los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y a numerosos fabricantes.

Se esperan 109.000 profesionales del sector y visitantes.

La jornada del lunes, tradicionalmente la más ajetreada, comienza con una mesa redonda en la que se espera la participación de los directivos de varios grupos de telecomunicaciones mundiales, como Orange, el grupo indio Bharti y la estadounidense AT&T.

Muy esperada es la participación de Gwynne Shotwell, número dos de SpaceX, quien tomará la palabra en el escenario principal, cuando la prensa se hace eco de versiones sobre una inminente salida a bolsa de la empresa espacial del multimillonario Elon Musk.

Un año más, los operadores de satélites de comunicación y los avances técnicos del sector concentrarán gran atención y figurarán entre “los temas principales del MWC este año”, según la firma de análisis tecnológico CCS.

“El ‘direct-to-device’ (que llega directamente al dispositivo del usuario sin intermediarios, ndlr) es actualmente el tema más destacado, no solo en la industria satelital, sino también dentro de la comunidad de operadores móviles”, señala CCS.

Esta tecnología, que permite ofrecer servicios de telecomunicaciones satelitales sin antena en tierra, está dando lugar a numerosas asociaciones entre operadores y empresas de satélites.

Tras un buen año, en el que las ventas de ‘smartphones’ aumentaron un 1,9% hasta los 1.260 millones de dispositivos vendidos, según la consultora especializada IDC, las empresas de telecomunicación deben prepararse para varias evoluciones importantes.

“La soberanía de la IA (aplicada al sector) será un tema de debate central”, al igual que “la revolución” completa de las telecomunicaciones en la era de la “IA profesional”, pronostican los analistas de la GSMA, la asociación mundial de las telecomunicaciones.

“La industria de la telefonía móvil se enfrenta a algunos de los retos más inéditos de su historia”, advirtió en una nota Francisco Jeronimo, analista de IDC.

Chips más caros

Antes de preparar la llegada del 6G, y el avance veloz de la inteligencia artificial integrada en los teléfonos, los fabricantes tienen que lidiar con una subida del precio de los chips de memoria RAM.

El gigante surcoreano Samsung, que contará con un gran espacio en el MWC, presentó el miércoles su última gama.

Pero el lanzamiento de los tres nuevos modelos de la marca vino acompañado de un aumento de precios, ante la escasez de estos componentes, a su vez provocada por la creciente demanda de IA.

A corto plazo, estas tensiones deberían desencadenar una “contracción del mercado” en 2026, advierte IDC.

La situación no impedirá que los fabricantes promocionen sus últimos teléfonos inteligentes en el MWC.

Entre las novedades ya anunciadas, la china Honor expondrá su primer “teléfono-robot” potenciado por inteligencia artificial.

Presentado el domingo, este “compañero” digital posee una cápsula sujetada al cuerpo del aparato por un brazo mecánico, que simula la cabeza de un robot, que puede moverse en función de las preguntas formuladas por su propietario, detalló Honor, que prevé su comercialización a partir del segundo semestre de este año.

Xiaomi y Huawei, a la cabeza de las ventas en el segmento de los dispositivos conectados, anunciaron durante el fin de semana nuevas gamas de relojes, auriculares y tabletas.

Todo ello se expondrá en los pasillos del salón, que cerrará sus puertas el jueves.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.