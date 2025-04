“Tener pensión y ahorros no garantiza nada en Colombia”: María Mercedes Cuéllar

Los editores presentan el libro biográfico de María Mercedes Cuéllar (a la derecha) como “la inspiradora historia de una mujer hecha a pulso, determinada y visionaria, cuyo trabajo fue una contribución a la planeación y el crecimiento de la economía colombiana durante los últimos cincuenta años”. Foto: Cortesía de Mónica Herrera

¿Cómo fue su experiencia al salir de la Asobancaria?

He de decir que por los meses que me retiré de la Asociación pasaron tres eventos que me marcaron. El primero fue descubrir que era una dicha poderme levantar en las mañanas sin tener que madrugar corriendo para ningún lado ni tenerle que rendir cuentas a nadie. Llevaba casi cincuenta años matándome por todo y manejando de manera permanente un enorme grado de estrés. Hubo épocas en que trabajé hasta por más de veinticuatro horas seguidas para cumplir con algún compromiso.

Descubrir, de...