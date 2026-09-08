Terremoto en Colombia deja pérdidas aseguradas por COP 3,7 billones: así va la reclamación

Fotografía que muestra una retroexcavadora demoliendo un edificio afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN

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Se va a cumplir un mes desde el terremoto del 10 de agosto de 2026. En este tiempo, los ojos han estado puestos en la reconstrucción y el dinero necesario para realizarla. Parte de los recursos, cerca de un tercio, se espera que provengan del sector asegurador.

Con corte al 7 de septiembre, el valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende a COP 3,7 billones, COP 1 billón más frente a la semana anterior. Durante este primer mes, las aseguradoras han recibido 68.270.

Esto representa un aumento del 3% en apenas ocho días y del 550% frente al balance presentado en los primeros días de la emergencia.

Las compañías han desembolsado ya COP 95.076 millones en indemnizaciones, recursos que están llegando directamente a los asegurados y contribuyendo a la reparación de viviendas, comercios, copropiedades y demás bienes afectados.

“Los COP 3,7 billones estimados en indemnizaciones reflejan la magnitud de los daños asegurados y el compromiso que hoy tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una aseguradora”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Morales recuerda que hay plazo de dos años para presentar reclamaciones desde la ocurrencia del terremoto, por lo que apenas están empezando los procesos.

El plazo es tanto para las aseguradoras como para las personas. Para hacer la reclamación solo deben acercarse a la compañía de seguros correspondiente y solicitar la ayuda de un asesor.

Pagos y estimaciones por departamento

A tres semanas del evento, las reclamaciones se extienden a 451 municipios de 31 departamentos, lo que refleja la amplitud territorial de la afectación reportada al sector asegurador.

Los cinco departamentos más afectados presentan las siguientes reclamaciones son:

Departamento No. Siniestros Pagos realizados (millones COP) Valor estimado a pagar Valle del Cauca 28.201 COP 46.220 COP 1.35 billones Risaralda 14.755 COP 26.337 COP 1.30 billones Quindío 8.158 COP 12.446 COP 256 mil millones Caldas 3.998 COP 4.677 COP 220 mil millones Antioquia 5.847 COP 660 COP 106 mil millones

De otro lado, esta ha sido la respuesta por tipos de seguros a nivel nacional:

Ramo No. reclamaciones Total reserva Terremoto (incluye hogar e incendio) 63.786 COP 3.34 billones Lucro Cesante 5 COP 33.9 mil millones Automóviles 1.219 COP 22.9 mil millones Riesgos Laborales 1.113 COP 16.6 mil millones

Las cifras de las aseguradoras

Volumen de avisos: 68.270 reclamaciones tramitadas.

Alcance geográfico: 451 municipios en 31 departamentos. COP 16.6 mil millones

Recursos entregados: COP 95.076 millones transferidos a asegurados.

Valor estimado de estos siniestros: COP 3.7 billones

Cerca de 550 % de crecimiento de las reclamaciones frente al primer balance de la emergencia, cuando se registraron 10.465 casos.

121% de crecimiento de los pagos frente al tercer reporte.

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