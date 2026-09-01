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Los cafeteros llegan entre ruinas a la temporada de cosecha y a las elecciones gremiales

Más de 120 municipios reportan afectaciones en zonas cafeteras tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Mientras dimensionan las consecuencias del hecho y buscan ayuda para las reparaciones, el gremio se prepara para elegir a los nuevos líderes de la Federación Nacional de Cafeteros.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
01 de septiembre de 2026 - 11:00 a. m.
Unos 11.000 caficultores se vieron afectados por el terremoto.
Unos 11.000 caficultores se vieron afectados por el terremoto.
Foto: Cortesía FNC

Unos 11.000 caficultores de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó enfrentan el reto de reponerse de los efectos del terremoto del 10 de agosto. Para ello, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) encabeza las labores de atención, diagnóstico y búsqueda de ayudas para las familias afectadas, a través de la campaña internacional “Súmate a la causa”.

El reto es mayor debido a dos factores: el primero es que la tragedia llegó durante el comienzo de la temporada de cosecha, que es clave para asegurar los ingresos de las...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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