Los cafeteros llegan entre ruinas a la temporada de cosecha y a las elecciones gremiales

Unos 11.000 caficultores se vieron afectados por el terremoto. Foto: Cortesía FNC

Unos 11.000 caficultores de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó enfrentan el reto de reponerse de los efectos del terremoto del 10 de agosto. Para ello, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) encabeza las labores de atención, diagnóstico y búsqueda de ayudas para las familias afectadas, a través de la campaña internacional “Súmate a la causa”.

El reto es mayor debido a dos factores: el primero es que la tragedia llegó durante el comienzo de la temporada de cosecha, que es clave para asegurar los ingresos de las...