15 de agosto de 2026 - 12:45 a. m.
Terremoto en Colombia: SATENA lleva toneladas de ayuda humanitaria a Quibdó y Buenaventura
A cuatro días del terremoto, uno de los principales retos es llevar la ayuda a las zonas que más lo necesitan y que tienen problemas de conexión. Así fueron los dos vuelos de Satena.
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