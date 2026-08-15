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15 de agosto de 2026 - 12:45 a. m.

Terremoto en Colombia: SATENA lleva toneladas de ayuda humanitaria a Quibdó y Buenaventura

A cuatro días del terremoto, uno de los principales retos es llevar la ayuda a las zonas que más lo necesitan y que tienen problemas de conexión. Así fueron los dos vuelos de Satena.

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