Tesla suspenderá su producción en la plata de Shangái por rebrote en China

La primera gigafábrica fuera del país de origen de Tesla produjo la mitad de los vehículos del fabricante de automóviles eléctricos el año pasado y tuvo que suspender la producción durante dos días a principios de este mes. Foto: Agencia Bloomberg

Tesla Inc. planea suspender la producción en su planta de Shanghái durante al menos un día a medida que el gobierno local intensifica las restricciones de Covid luego de un aumento en los casos en la ciudad, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La producción se detendrá el lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar en público. Tesla aún no ha informado a los empleados si extenderá la suspensión más allá del lunes, dijeron. Tesla no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Shanghái bloqueará la mitad de la ciudad por turnos para realizar pruebas masivas para combatir un brote de covid-19 que la ha convertido en el punto de acceso de virus más grande de China. Las áreas al este del río Huangpu, donde se encuentra la planta de Tesla, permanecerán cerradas el lunes durante cuatro días. Tesla aún no les ha dicho a sus empleados cuánto durará el cierre de la producción, aunque muchos de sus trabajadores enfrentarán bloqueos donde viven.

La primera gigafábrica fuera del país de origen de Tesla produjo la mitad de los vehículos del fabricante de automóviles eléctricos el año pasado y tuvo que suspender la producción durante dos días a principios de este mes. La compañía dijo en ese momento que estaba haciendo su “mejor esfuerzo” para garantizar que la producción pudiera continuar en la planta, mientras “cooperaba activamente con la orden del gobierno para las pruebas de Covid y las medidas relevantes de prevención de pandemias”.

La fábrica de Shanghai es crucial para Tesla, considerando que China es el segundo mercado más grande de la compañía y la planta fabrica automóviles para exportar a Europa y otras partes de Asia. La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China informó a principios de este mes que Tesla entregó 56.515 automóviles de la fábrica solo en febrero: 23.200 para el mercado interno y 33.315 para exportación.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, se resistió a los esfuerzos de los reguladores de salud de California para mantener cerrada una fábrica de EE. UU. durante los primeros días de la pandemia. Después de aproximadamente siete semanas de cierre, reabrió la planta de Fremont, su único sitio de producción de vehículos en EE. UU. en ese momento, el 11 de mayo de 2020, ignorando las órdenes de los funcionarios del condado y desafiando a las autoridades a arrestarlo.

Musk finalmente citó la disputa como una de las razones por las que trasladó la sede de Tesla de Palo Alto, California, a Austin, Texas, a fines de 2021.

Tesla ahora tiene plantas automotrices en tres continentes: en América del Norte, la fábrica original en California; En shangai; y en Europa, donde la semana pasada Musk entregó los primeros vehículos Model Y fabricados en Alemania en su nueva fábrica en las afueras de Berlín. En unas semanas, Tesla celebrará la apertura de una cuarta fábrica de automóviles, en Austin.