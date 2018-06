TGI volverá intentar venta de bonos tras fracaso en abril

Bloomberg News

Transportadora de Gas Internacional SA, la mayor empresa de transporte de gas en Colombia, reconsiderará su fallido intento de abril de vender US$750 millones en bonos si los inversores globales aceptan un rendimiento del 5,25 por ciento.

TGI, que entregó un mandato a HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. para que actúen como bookrunners conjuntos para la transacción, procederá tan pronto surja una ventana de oportunidad, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo del plan.

Los ingresos derivados de la venta planificada de notas sénior a 10 años no garantizadas que vencen en 2028 se destinarán para recomprar US$750 millones en bonos que vencen en 2022, dijeron las personas que solicitaron no ser identificadas ya que el plan no es público. Los bonos al 2022 que se pueden redimir en 101,9 centavos por dólar a partir del 30 de julio, se negocian en alrededor de 101,15 centavos con un rendimiento del 5,35 por ciento al vencimiento, según datos compilados por Bloomberg.

En abril, la compañía intentó vender el nuevo bono en un rango entre 5 por ciento a 5,1 por ciento, pero tuvo que retroceder después que los inversores exigieran más del 5,3 por ciento. La nueva oferta podría surgir sin una gira promocional ya que los inversores ya recibieron los detalles de la transacción en una serie de reuniones celebradas en EE.UU., Europa y Santiago de Chile.

TGI tiene una calificación de, o un peldaño sobre, basura en Baa3 de Moody’s Investors Service y BBB- de S&P Global Ratings, y un nivel más alto de BBB de Fitch Ratings. Todos mantienen perspectivas estables para la compañía.

La compañía es de propiedad en un 99,9% de Grupo Energía Bogotá SA, una empresa diversificada de infraestructura de energía y energía controlada por el Distrito de Bogotá, que tiene planes de realizar una venta de seguimiento del 20 por ciento en las bolsas de Bogotá y Nueva York.

El departamento de prensa de GEB declinó comentar sobre los planes de TGI. Una portavoz de JPMorgan dijo en un correo electrónico que no tenía ningún comentario inmediato. El departamento de prensa de HSBC no respondió a correos electrónicos que solicitaban comentarios.