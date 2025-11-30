Tiendas D1 ahora es corresponsal bancario: los usuarios de este banco podrán hacer retiros

Para poder usar este servicio es importante que los usuarios tengan habilitada la opción para realizar retiros por corresponsal. Foto: Tiendas D1

Las tiendas D1 tienen un nuevo aliado. El BBVA anunció que sus usuarios podrán hacer retiros en la reconocida cadena de descuento.

Para esto, los usuarios deberán pasar su tarjeta y podrán realizar hasta tres transacciones por día (por usuario) de hasta COP 700.000 por transacción y por un monto de COP 2.100.000 diarios.

Sobre este nuevo servicio, la entidad bancaria dice que:

Será plenamente responsable frente a los clientes y usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal bancario.

El corresponsal bancario no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia o cobrar al cliente por el servicio prestado.

BBVA sólo está obligado a atender las transacciones por medio del corresponsal bancario en la medida en que este último cuente con el efectivo o los recursos disponibles.

El corresponsal bancario entregará la tirilla soporte de la transacción a través de un SMS al celular del cliente, donde solicitará el número de celular, con este fin.

Para poder usar este servicio es importante que los usuarios tengan habilitada la opción para realizar retiros por corresponsal, así como asegurarse de que se tenga habilitado el retiro en BBVA.net.

El banco también entregó las siguientes recomendaciones de seguridad:

• La clave asignada para el manejo de las tarjetas débito es personal e intransferible.

• No se debe permitir que terceras personas observen la clave al digitarla.

• No responder a ninguna comunicación escrita, telefónica o por correo electrónico en la que BBVA esté solicitando información personal. El banco nunca lo hace a través de estos medios.

• Cambiar periódicamente las claves, nunca utilizar números de placas, fechas de cumpleaños, direcciones, etc.

• No compartir ni escribir la clave, debe memorizarla.

• No perder de vista la tarjeta mientras se realiza cualquier transacción.

•Solicitar el soporte de la transacción, físico o por mensaje de texto.

