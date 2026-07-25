Tierras raras: minerales que el mundo necesita y que Colombia apenas empieza a mirar

Imagen de referencia. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Las tierras raras y los minerales estratégicos son un producto tan codiciado, como fundamental, para la vida moderna. Buena parte de la tecnología (desde turbinas de aire hasta microprocesadores) precisa de una dosis de este tipo de elementos naturales.

A pesar del impacto global que tienen estos materiales en una larga lista de productos e industrias, su producción y aprovechamiento es un asunto complejo y prácticamente monopolizado.

De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China representa 60 % de la producción...