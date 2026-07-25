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Tierras raras: minerales que el mundo necesita y que Colombia apenas empieza a mirar

China controla el 60 % de la producción mundial de tierras raras, el material detrás de los microprocesadores, los carros eléctricos y las turbinas eólicas. Esa dependencia ha encendido la búsqueda de nuevas fuentes en todo el mundo, y Colombia aparece en el radar por sus depósitos de minerales estratégicos.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
25 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Las tierras raras y los minerales estratégicos son un producto tan codiciado, como fundamental, para la vida moderna. Buena parte de la tecnología (desde turbinas de aire hasta microprocesadores) precisa de una dosis de este tipo de elementos naturales.

A pesar del impacto global que tienen estos materiales en una larga lista de productos e industrias, su producción y aprovechamiento es un asunto complejo y prácticamente monopolizado.

De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China representa 60 % de la producción...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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