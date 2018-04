El servicio cubrirá a unos 100.000 usuarios

Tigo Une acelera el mercado móvil con tecnología 4.5G

Edwin Bohórquez Aya / @EdwinBohorquezA

Lanzan 4.5G, ¿eso qué significa?

Es una evolución de la tecnología 4G y permite que el usuario tenga una mejor experiencia de navegación, con velocidades, en nuestro caso, de hasta 10 veces superiores a las que tiene 4G.

Eso quiere decir que puedo descargar una película 10 veces más rápido...

Exacto, o ver una película en calidad HD con mucha más velocidad que una película SD.

Son sólo 9 zonas, ¿por qué?

Debemos reutilizar el espectro que hoy tenemos para darles más capacidad en velocidad a los usuarios. En la medida en que vayamos liberando usuarios de 2G y 3G, podemos habilitar más zonas.

La zona del parque de la 93, donde están ofreciendo el servicio, ¿qué parte de Bogotá cubre?

Desde la calle 92 hasta la 94 y desde la carrera 11 a la 30.

¿En cuánto tiempo van a cubrir esas otras ocho zonas?

Hoy tenemos habilitada la zona del centro comercial Centro Mayor y las demás en dos o tres meses. Y antes del año habilitaremos otras ciudades capitales de Colombia.

Sólo algunos fabricantes traen a Colombia celulares que sirven para 4.5G...

Hoy sirven Iphone 6S en adelante, Samsung S9, Huawei P20 Pro y Nexus Pixel. Pero cuando los fabricantes vean que está habilitada la tecnología, hacen los ajustes en los teléfonos que vienen.

¿Cuántos usuarios tienen Tigo Une en móvil?

Estamos en 8,5 millones de usuarios. En 4G tenemos 2’200.000 usuarios y esperamos, en las dos zonas que lanzamos con 4.5G, impactar a entre 80.000 y 100.000 usuarios. En la medida en que vayamos impactando más zonas, esas cifras crecerán.

Renunció el ministro de las TIC, David Luna, y quedó pendiente el tema de la banda de 700 MHz...

En los tres años del ministro David Luna trabajamos muchos temas de industria con él: seguir buscando la digitalización de Colombia, los esquemas de medición de red y de calidad de una forma más ordenada y criteriosa, y eso es importante para una industria que invierte a largo plazo como la nuestra. Ahora bien, y esto no es de Luna sino de país: todavía tenemos una deuda pendiente, y eso es que hay 10 % de penetración menos en este país que en el resto de Latinoamérica. Nuestra regulación va atrás de los operadores virtuales (OTT), tareas pendientes en el regulador convergente, el espectro de 700 del que usted habla, y todo esto es necesario para la industria que cambia tan rápido. Esperamos que desde el Gobierno se trabaje más en eso y desde Tigo Une en conectar a más personas.

¿Qué pasó con la banda de 700? ¿Qué dijo el Gobierno? Se suponía que eso quedaba listo este año...

Yo lo veo bastante difícil. El compromiso que tenemos del Mintic es que luego de las elecciones presidenciales ellos sacarían la licitación a la calle. Pero ya Procuraduría hizo comentarios y lo que podemos decir es que ese espectro es muy importante, porque podríamos llegar a más lugares del país, aumentar la velocidad, pero debe venir con las condiciones correctas de inversión para poder solicitar a nuestros accionistas el dinero importante que permita tener una rentabilidad a futuro.

Revivió el tema, en la CRC, de los usuarios firmando un documento en los operadores para comprar un teléfono. ¿Cuál es su opinión?

Esa información no es correcta, voy a hacer la corrección. La CRC no propone volver con las cláusulas de permanencia. Propone que los operadores podamos hacer una oferta de teléfono en el momento de la venta del plan, porque hoy no podemos. Nuestro negocio son las líneas, no los teléfonos. Si tengo una oferta atractiva de teléfonos voy a poder capturar más clientes o mantener los que ya están. Pero el cliente puede irse en cualquier momento y no lo puedo retener. Simplemente nos dan una competencia para poder, en igualdad con las grandes superficies, con las propias marcas fabricantes de equipos, ofrecer promociones. Lo que se está proponiendo es equilibrar el tema.

Si le compro el teléfono a Tigo y me quiero ir a los seis meses para otro operador, ¿les debo pagar todo el equipo para poder irme?

El contrato de la venta del servicio (voz y datos) es separado del equipo. Sigue pagando sus cuotas del celular y se puede ir para otro operador. Lo que está haciendo la CRC es regulando el mercado.

Ustedes le hicieron una serie de peticiones al Gobierno, cinco temas en más de 100 páginas cuando usted llegó a la presidencia de Tigo. ¿Qué pasó con eso?

Así es. Se hizo un trabajo importante y se llegó a mitad de camino, con reglas más estables en calidad, en controles, en 4G; eso estaba en nuestra agenda. Pero la dominancia y el espectro son tareas que quedan pendientes.

¿Cuáles son las inversiones que hicieron en esto de 4.5G?

Hemos hecho inversiones por $3 billones en tres años, y vamos, desde hoy hasta el próximo año, a desplegar 1.000 antenas de 4G en todo el territorio nacional. Creemos en este país y por eso apostamos por invertir.

¿Va a desaparecer la marca Une?

El tema de marca es un tema técnico que lo seguimos trabajando, todo tiene su tiempo y su madurez, somos conocidos como Tigo Une en todo el país y saben que nos hemos juntado para ofrecer un mejor servicio.